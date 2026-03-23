Antes de Franco Colapinto: quiénes fueron los novios famosos de Hollywood de Maia Reficco
La actriz y cantante de Hollywood está de novia con Franco Colapinto, pero antes se la relacionó con otras estrellas. Conocé quiénes son.
La vida sentimental de Maia Reficco cobró una relevancia mediática sin precedentes en las últimas semanas. Tras meses de especulaciones y encuentros discretos en puntos exclusivos de Europa como Mónaco y Lugano, finalmente se confirmó que la actriz de Pretty Little Liars y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, oficializaron su noviazgo. La relación atraviesa un presente tan sólido que el joven deportista ya logró integrarse plenamente al círculo íntimo de la artista.
Un detalle que enterneció al público y a la prensa especializada es la excelente sintonía que Colapinto mantiene con la familia de Maia. Se reveló que el piloto mantiene un contacto fluido y afectuoso, mediante mensajes en español, con la abuela de la actriz, quien reside en Argentina. Este gesto de caballerosidad terminó por "meterse en el bolsillo" a su nueva familia política, consolidando un vínculo que trasciende lo profesional y lo mediático. Sin embargo, este no es el primer romance de alto perfil para la joven estrella nacida en Boston.
Los novios famosos de Maia Reficco
La trayectoria amorosa de la actriz estuvo marcada por figuras internacionales de gran peso en la industria del entretenimiento. Uno de sus vínculos más comentados fue el que mantuvo con Kit Connor, el protagonista de la aclamada serie Heartstopper. Ambos fueron vinculados sentimentalmente a finales de 2022, momento en el que se los vio compartiendo días juntos en Buenos Aires, Argentina. A pesar de que la pareja se mostró cercana en redes sociales durante meses, los rumores de romance llegaron a su fin hacia mediados de 2023, cuando se reportó que la relación había concluido y que ambos decidieron seguir caminos separados.
Posteriormente, a principios de 2025, Maia oficializó un nuevo noviazgo, esta vez con el actor británico Tom Francis, reconocido por su labor en la obra Sunset Boulevard. La relación alcanzó su punto máximo de exposición cuando aparecieron juntos en eventos de prestigio como los Tony Awards. No obstante, la historia de amor tuvo un desenlace abrupto: a mediados de 2025, el hecho de que ambos dejaran de seguirse en Instagram disparó los rumores de una ruptura que terminó confirmándose poco después. Es tras este cierre que la vida de Maia volvió a dar un giro al cruzarse con Franco Colapinto.
Los compañeros de trabajo de Maia Reficco
A lo largo de su ascendente carrera, la versatilidad de Maia y su química en pantalla generaron diversas teorías sobre sus vínculos personales. En varias ocasiones, se la intentó relacionar sentimentalmente con el actor español Fernando Líndez —su colega en el set de rodaje— y con el multifacético Jordan Fisher, con quien compartió proyectos artísticos de gran envergadura.
Sin embargo, las fuentes cercanas a la actriz y su propio entorno han aclarado que estos vínculos nunca traspasaron la frontera de lo profesional. Tanto Lindez como Fisher han sido únicamente compañeros de trabajo de Maia y mantienen con ella una relación de amistad profunda, similar al vínculo que hoy conserva con su exnovio, Kit Connor. Con las cartas sobre la mesa, queda claro que mientras su pasado laboral está lleno de grandes colegas, su presente afectivo tiene un solo nombre: Franco Colapinto.
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