Antes de Franco Colapinto: quiénes fueron los novios famosos de Hollywood de Maia Reficco

Los novios famosos de Maia Reficco

La trayectoria amorosa de la actriz estuvo marcada por figuras internacionales de gran peso en la industria del entretenimiento. Uno de sus vínculos más comentados fue el que mantuvo con Kit Connor, el protagonista de la aclamada serie Heartstopper. Ambos fueron vinculados sentimentalmente a finales de 2022, momento en el que se los vio compartiendo días juntos en Buenos Aires, Argentina. A pesar de que la pareja se mostró cercana en redes sociales durante meses, los rumores de romance llegaron a su fin hacia mediados de 2023, cuando se reportó que la relación había concluido y que ambos decidieron seguir caminos separados.