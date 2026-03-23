La relación de Franco Colapinto con la familia de Maia Reficco: le manda mensajes a su abuela
El piloto argentino estaría muy enamorado de la actriz y, al mismo tiempo, ya habría conquistado a la familia de ella, en especial a su abuela. Los detalles.
En el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, donde la velocidad y la adrenalina suelen ser las protagonistas, Franco Colapinto ha logrado captar la atención por un detalle de su vida privada que lo posiciona como un romántico de estilo clásico. Tras confirmarse su relación sentimental con la actriz y cantante Maia Reficco, han trascendido pormenores sobre cómo el joven piloto está consolidando su vínculo con el círculo íntimo de su pareja, apelando a la calidez y a los valores familiares.
La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez durante el ciclo televisivo La mañana con Moria, donde se destacó la predisposición del deportista para integrarse a su nueva familia política. Según el panelista, Colapinto ha adoptado el hábito de mantener un contacto frecuente y afectuoso con la abuela de la artista, un gesto que ha generado una excelente impresión en el entorno de Reficco.
Durante la emisión, surgió la curiosidad sobre el idioma en el que se comunicaba la pareja y su entorno, dada la naturaleza internacional de sus carreras. Ante la pregunta de Moria Casán sobre si estos intercambios eran en inglés o español, Méndez fue tajante al explicar la raíz argentina de la familia: “No, en español, porque la abuela es argentina, como los padres de ella. Le dice ‘Hola, ¿qué tal?’ a la abuela. Pero ella, por el trabajo de los padres, nació en Boston, Massachusetts”.
Este acercamiento ha dado resultados sumamente positivos para el piloto de 20 años. La mujer, según indicaron en el programa, se encuentra fascinada con el compañero de su nieta, no solo por su proyección profesional, sino por su calidad humana y su caballerosidad. “La abuela está encantada con el novio de su nieta, pero encantadísima. No porque sea megafamoso, tiene billete, es buen candidato, y está en el mismo nivel de ella”, detalló Méndez sobre la aceptación total del deportista en el seno familiar.
La joven que ha conquistado el corazón de Colapinto posee una historia de vida marcada por la biculturalidad. Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Maia Reficco es hija de padres argentinos, lo que explica la estrecha conexión de Franco con su abuela. Su madre, Katie Viqueira, es una figura de renombre en la industria musical como coach vocal de estrellas de la talla de Chayanne y Tini Stoessel.
Aunque sus primeros años transcurrieron en Estados Unidos, Maia se crió en Argentina, donde desarrolló sus habilidades en el canto y el dominio de instrumentos como el piano y el ukelele. Su carrera despegó con la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, y actualmente brilla en plataformas globales como HBO Max, donde interpreta a Noa Olivar en el reboot de Pretty Little Liars. Esta combinación de éxito profesional y fuertes raíces familiares parece ser el terreno común donde la pareja ha decidido cimentar su historia de amor.
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