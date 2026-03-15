Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras sumar puntos en el Gran Premio de China

La actividad se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo en el tradicional Circuito de Suzuka, uno de los escenarios más históricos y exigentes del campeonato mundial. Debido a la diferencia horaria entre Japón y Argentina, las distintas sesiones del fin de semana volverán a disputarse en horarios de madrugada para el público argentino, algo habitual en las carreras que se realizan en Asia.