Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras sumar puntos en el Gran Premio de China
El piloto argentino volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Japón. La carrera será en el circuito de Suzuka del 27 al 29 de marzo y tendrá horarios de madrugada en Argentina.
Luego del Gran Premio de China, donde Franco Colapinto logró sumar puntos con Alpine, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de la tercera fecha del campeonato. La actividad volverá a fines de marzo con el Gran Premio de Japón, en el histórico circuito de Suzuka.
La actividad se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo en el tradicional Circuito de Suzuka, uno de los escenarios más históricos y exigentes del campeonato mundial. Debido a la diferencia horaria entre Japón y Argentina, las distintas sesiones del fin de semana volverán a disputarse en horarios de madrugada para el público argentino, algo habitual en las carreras que se realizan en Asia.
Cómo es el circuito de Suzuka, sede del GP de Japón
El Circuito de Suzuka es uno de los trazados más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1 y se destaca por su particular diseño en forma de “8”, algo único dentro del campeonato. El circuito cuenta con 18 curvas, combinando sectores muy veloces con zonas técnicas que exigen una gran precisión por parte de los pilotos y un buen equilibrio en los autos.
El trazado fue diseñado por el ingeniero neerlandés John Hugenholtz por encargo del empresario japonés Soichiro Honda, fundador de Honda, quien buscaba un circuito para realizar pruebas con los autos de su compañía. Entre sus principales características se destacan sus 5,807 kilómetros de extensión y un total de 53 vueltas, lo que completa una distancia total de 307,471 kilómetros en cada Gran Premio.
El circuito alberga carreras de Fórmula 1 desde 1987 y cuenta con 18 curvas, de las cuales 10 son hacia la derecha y 8 hacia la izquierda, lo que lo convierte en uno de los trazados más desafiantes para los pilotos del campeonato.
Horarios del GP de Japón de Fórmula 1 (hora de Argentina)
El cronograma del fin de semana en Suzuka será el siguiente:
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30
- Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00
Sábado 28 de marzo
- Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30
- Clasificación: 03.00 a 04.00
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 02.00
La competencia principal tendrá una duración de 53 vueltas, con más de 300 kilómetros de recorrido, en uno de los circuitos favoritos de los pilotos por su complejidad técnica.
Resultados del Gran Premio de China de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Ollie Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (RB)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (RB)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Max Verstappen (Red Bull) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Oscar Piastri (McLaren) – DNS
- Lando Norris (McLaren) – DNS
- Gabriel Bortoleto (Audi) – DNS
- Alex Albon (Williams) – DNS
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