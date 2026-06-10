Cuándo vuelven a sus clubes los jugadores que acompañaron a la Selección Argentina en los amistosos

Uno de los casos que más atención genera es el de Agustín Giay. El lateral de Palmeiras fue titular frente a Islandia y aparece como una de las opciones que podrían ser consideradas si se produjera alguna baja de último momento.

Más allá de que en los próximos días regresarán a sus clubes, la experiencia representó una oportunidad única para todos ellos. Además de compartir entrenamientos con los campeones del mundo, varios lograron captar la atención del cuerpo técnico y podrían volver a ser observados de cara a futuras convocatorias de la Selección Argentina.