Fervor en Pujato: el fenómeno inesperado que provocó Scaloni y sorprendió a todos
El masivo apoyo que recibió el entrenador de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 no solo se reflejó frente a la casa de su familia. La panadería de su hermana también se convirtió en un punto de encuentro.
El cariño que los hinchas argentinos sienten por Lionel Scaloni volvió a quedar en evidencia tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A pesar de la derrota en la final frente a España, el entrenador recibió una verdadera demostración de afecto por parte de miles de personas que viajaron hasta Pujato, la localidad santafesina donde nació y donde reside gran parte de su familia.
Durante varios días, la tranquilidad habitual del pueblo quedó completamente alterada por la llegada constante de fanáticos que buscaban agradecerle el trabajo realizado al frente del combinado nacional. La concentración de personas no solo se dio frente a la vivienda familiar del director técnico.
Con el correr de las horas, otro sitio comenzó a captar la atención de quienes llegaban al pueblo: Scala Bakery, la pastelería de Corina Scaloni, hermana del entrenador. El comercio, inaugurado en 2024 como la concreción de un proyecto personal de la emprendedora, pasó de atender a los clientes habituales de la localidad a recibir una cantidad inusual de visitantes.
Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales reflejaron el fenómeno. Un video publicado por la usuaria de TikTok @RomiSosa376 mostró una extensa fila de personas esperando para ingresar al local, comprar alguna especialidad y, al mismo tiempo, conocer un lugar estrechamente vinculado con la familia Scaloni. La escena sorprendió incluso a quienes conocen la calma con la que normalmente funciona el comercio.
Del fervor por Lionel Scaloni en Pujato a la pastelería familiar
El fenómeno rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios. "Van por todos los Scaloni", "Le vaciaron el local" y "Somos lo más insoportable que hay", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación viral, reflejando con humor la intensidad con la que los hinchas decidieron expresar su admiración por el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.
La visita a la panadería se transformó casi en una parada obligatoria para quienes emprendían el viaje hasta Pujato. Muchos llegaban con la ilusión de cruzarse con el DT, mientras que otros aprovechaban para recorrer distintos lugares emblemáticos relacionados con su historia personal y familiar. En ese recorrido, el emprendimiento de Corina adquirió un protagonismo inesperado y se convirtió en uno de los sitios más fotografiados de la localidad.
El propio Scaloni había regresado al pueblo luego de la final mundialista con la intención de disfrutar unos días de descanso junto a sus seres queridos. Sin embargo, el objetivo resultó imposible de cumplir debido a la permanente presencia de simpatizantes frente a su casa. Desde su llegada, cientos de personas permanecieron durante horas esperando la posibilidad de saludarlo, obtener una fotografía o entregarle algún regalo.
Ante semejante convocatoria, fue necesario instalar vallas para organizar la circulación de la gente y garantizar cierta tranquilidad para la familia. Aun así, el entrenador decidió salir en distintas oportunidades para corresponder el afecto recibido, firmar autógrafos, posar para las fotos y agradecer personalmente el apoyo que le brindaron los hinchas.
Después de varios días de visitas ininterrumpidas, la familia colocó un cartel en la puerta de la vivienda para informar que el entrenador ya había dejado la localidad. "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño", decía el mensaje. Sin embargo, la despedida del DT no puso fin al fenómeno.
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