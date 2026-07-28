Fervor en Pujato: el fenómeno inesperado que provocó Scaloni y sorprendió a todos

La visita a la panadería se transformó casi en una parada obligatoria para quienes emprendían el viaje hasta Pujato. Muchos llegaban con la ilusión de cruzarse con el DT, mientras que otros aprovechaban para recorrer distintos lugares emblemáticos relacionados con su historia personal y familiar. En ese recorrido, el emprendimiento de Corina adquirió un protagonismo inesperado y se convirtió en uno de los sitios más fotografiados de la localidad.

El propio Scaloni había regresado al pueblo luego de la final mundialista con la intención de disfrutar unos días de descanso junto a sus seres queridos. Sin embargo, el objetivo resultó imposible de cumplir debido a la permanente presencia de simpatizantes frente a su casa. Desde su llegada, cientos de personas permanecieron durante horas esperando la posibilidad de saludarlo, obtener una fotografía o entregarle algún regalo.

Ante semejante convocatoria, fue necesario instalar vallas para organizar la circulación de la gente y garantizar cierta tranquilidad para la familia. Aun así, el entrenador decidió salir en distintas oportunidades para corresponder el afecto recibido, firmar autógrafos, posar para las fotos y agradecer personalmente el apoyo que le brindaron los hinchas.

Después de varios días de visitas ininterrumpidas, la familia colocó un cartel en la puerta de la vivienda para informar que el entrenador ya había dejado la localidad. "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño", decía el mensaje. Sin embargo, la despedida del DT no puso fin al fenómeno.