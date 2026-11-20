Sin embargo, el entrenador Luis Amaranto Perea volvió a incluirlo en la lista de concentrados para el compromiso frente a Independiente Santa Fe, correspondiente al comienzo de los cuadrangulares del campeonato colombiano.

Mientras tanto, el futbolista sigue pendiente de River y de sus antiguos compañeros. Incluso, semanas atrás publicó un mensaje en redes sociales que fue interpretado como un guiño hacia el club argentino. Pese a esas señales y al cariño que mantiene por el Millonario, su representante dejó en claro que, al menos por ahora, su intención es permanecer en Colombia.