El representante de Juanfer Quintero aclaró los rumores sobre un posible regreso a River
Rodrigo Riep salió al cruce de las versiones que vinculaban al colombiano con una nueva vuelta al Millonario y aseguró que el futbolista está cómodo en Independiente Medellín.
Los rumores sobre un posible regreso de Juan Fernando Quintero a River quedaron desmentidos por una voz cercana al futbolista. Rodrigo Riep, representante del mediocampista colombiano, se refirió a las versiones que circularon en los últimos días y fue contundente sobre sus intenciones de cara al futuro.
"No es verdad que él quiera volver a allí en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí", aseguró el agente, descartando por ahora la posibilidad de un nuevo ciclo del enganche en Núñez.
Quintero había finalizado su tercera etapa en River en julio de este año, cuando acordó la rescisión de su contrato después de la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura. En aquel encuentro, el colombiano ingresó a los 89 minutos y puso punto final a su vínculo con el club.
Durante su último paso por el Millonario disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y aportó seis asistencias. Sin embargo, no pudo repetir los éxitos que había conseguido en su primera etapa, entre 2017 y 2019, cuando conquistó la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.
La actualidad de Juanfer Quintero en Colombia
Desde su regreso a Independiente Medellín en agosto, el volante tuvo poca continuidad y apenas participó en seis encuentros. Una lesión muscular en el recto femoral izquierdo lo mantuvo alejado de las convocatorias durante varias semanas.
Sin embargo, el entrenador Luis Amaranto Perea volvió a incluirlo en la lista de concentrados para el compromiso frente a Independiente Santa Fe, correspondiente al comienzo de los cuadrangulares del campeonato colombiano.
Mientras tanto, el futbolista sigue pendiente de River y de sus antiguos compañeros. Incluso, semanas atrás publicó un mensaje en redes sociales que fue interpretado como un guiño hacia el club argentino. Pese a esas señales y al cariño que mantiene por el Millonario, su representante dejó en claro que, al menos por ahora, su intención es permanecer en Colombia.
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