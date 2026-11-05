Cuándo y contra quién juega River en octavos de final del Torneo Clausura 2026
El conjunto de Leonardo Ponzio cerró la fase de grupos con una victoria que lo deja casi con el puesto confirmado de cara a los playoffs.
River cerró la fase regular del Torneo Clausura con una sonrisa en Mar del Plata tras vencer por 2 a 0 a Aldosivi. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio cumplió con su objetivo en la última fecha de la etapa inicial y dejó encaminada su clasificación a los cruces directos con la ventaja de localía para la primera ronda eliminatoria.
Salvo una combinación de resultados completamente extraordinaria en el cierre de la jornada 16, el "Millonario" finalizará en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos, lo que le asegurará disputar los octavos de final en el Estadio Monumental.
Para quedar relegado al quinto o sexto puesto, necesita que sus perseguidores (Belgrano y Barracas) goleen por 5 o 6 a sus respectivos rivales.
Cuál sería el rival de River en octavos de final del Torneo Clausura
El reglamento de la Liga Profesional establece que los cruces de octavos se definan mediante el emparejamiento cruzado entre las zonas (1° de una zona contra 8° de la otra, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°).
Bajo este esquema y con las posiciones actuales:
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El rival probable: Hoy por hoy, al ubicarse cuarto en la Zona B, River se estaría midiendo ante Lanús, que marcha quinto en el Grupo A.
Ventaja de localía: Por finalizar entre los cuatro mejores de su grupo, el encuentro se disputará a partido único en Núñez.
El cuadro hacia la final: Con el armado actual del cuadro, un nuevo Superclásico frente a Boca solo podría concretarse en una hipotética final.
Las variantes matemáticas: La cuarta colocación del Millonario solo se alteraría si Belgrano vence por cuatro o más goles a Gimnasia en La Plata, o si Barracas Central supera a Racing por cinco o más tantos de diferencia.
El calendario de la fase final: cuándo se juegan los octavos
La Liga Profesional ya definió el cronograma oficial para el desarrollo de los playoffs del Torneo Clausura:
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Octavos de final: Fin de semana del 22 de noviembre.
Cuartos de final: Fin de semana del 29 de noviembre.
Semifinales: Fin de semana del 6 de diciembre.
Gran Final: Sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
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