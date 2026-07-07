Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina por cuartos de final del Mundial 2026
Tras una remontada histórica, la Selección Argentina ya piensa en su próximo compromiso por los cuartos de final del Mundial 2026.
El infarto quedó atrás y la ilusión se agranda. Luego de la épica y sufrida clasificación ante Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina ya dio vuelta la página y conoce el mapa de ruta para su próxima batalla en la Copa del Mundo 2026.
El sueño del bicampeonato se trasladará a una nueva sede donde la Albiceleste buscará sellar su pasaporte a las semifinales. Agendalo: el encuentro de los cuartos de final se disputará el próximo sábado 11 de julio de 2026 a las 22:00 horas (horario de la Argentina).
El imponente Estadio Kansas City, ubicado en la ciudad homónima, será el escenario encargado de albergar el partido.
¿El rival? El equipo de Lionel Scaloni espera expectante en la concentración, ya que se medirá cara a cara contra el vencedor del cruce europeo-sudamericano entre Colombia y Suiza. Se viene otra noche de gala y máxima tensión mundialista.
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