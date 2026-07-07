El quite milagroso de Leandro Paredes que salvó a Argentina antes del gol de la clasificación

La recuperación desató el alivio de todo el banco argentino y mantuvo con vida al equipo de Lionel Scaloni en un cierre cargado de tensión. La jugada fue tan importante que muchos la compararon con un gol por su incidencia en el resultado. Y la historia le dio la razón. Apenas unos instantes después de ese quite salvador, Lautaro Martínez desbordó por la izquierda, lanzó un centro preciso y Enzo Fernández conectó un cabezazo letal para sellar el 3-2 definitivo y clasificar a la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.