El quite milagroso de Leandro Paredes que salvó a Argentina antes del gol de la clasificación
El volante cortó una contra peligrosísima de Egipto en tiempo de descuento, cuando el partido estaba 2-2. Segundos después, Enzo Fernández marcó el 3-2 que metió a la Albiceleste en los cuartos.
La épica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto tuvo varios héroes. Estuvieron los goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, pero también hubo una acción defensiva que terminó siendo decisiva para la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026: el espectacular quite de Leandro Paredes en tiempo de descuento.
Con el encuentro igualado 2-2 y cuando parecía que el alargue era el destino inevitable, Egipto encontró espacios para salir de contraataque. Omar Marmoush recibió con campo por delante y encaró con peligro, en una jugada que podía terminar con el gol de la eliminación para la Albiceleste.
Sin embargo, Paredes leyó a la perfección la acción. El mediocampista esperó el momento justo y, cuando el delantero del Manchester City intentó abrir la pelota hacia la izquierda, estiró su pierna derecha para interceptar el pase y cortar un ataque que tenía destino de gol.
El quite milagroso de Leandro Paredes que salvó a Argentina antes del gol de la clasificación
La recuperación desató el alivio de todo el banco argentino y mantuvo con vida al equipo de Lionel Scaloni en un cierre cargado de tensión. La jugada fue tan importante que muchos la compararon con un gol por su incidencia en el resultado. Y la historia le dio la razón. Apenas unos instantes después de ese quite salvador, Lautaro Martínez desbordó por la izquierda, lanzó un centro preciso y Enzo Fernández conectó un cabezazo letal para sellar el 3-2 definitivo y clasificar a la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.
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