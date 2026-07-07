"Una ráfaga brutal de minutos calientes sobre el cierre del partido reglamentario, ideal para desenlaces dramáticos" (marcando los horarios de las 14:34, 14:40, 14:44 y 14:49 hs).

Argentina a cuartos de final: la impactante predicción del astrólogo sobre el final dramático ante Egipto

Creer o reventar, las jugadas más determinantes, los goles y el estallido del partido que paralizó al país se encajaron de forma quirúrgica en esa línea de tiempo planetaria. Una vez más, la Scaloneta sufrió, batalló y avanzó a cuartos de final, escoltada por un destino que —para los ojos atentos de la astrología— ya estaba perfectamente escrito.