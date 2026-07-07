Argentina a cuartos de final: la impactante predicción del astrólogo sobre el final dramático ante Egipto
Juan Cruz Sirius, el especialista que se volvió viral por su rigurosidad esotérica, clavó un acierto histórico, incluido el cierre frenético.
Tras la épica, sufrida y cinematográfica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, las redes sociales explotaron para consagrar a un viejo conocido: el astrólogo Juan Cruz Sirius, director de Astrología con Rigurosidad, quien volvió a repetir la asombrosa precisión que lo hizo famoso en Qatar 2022.
Hay veces en las que el fútbol excede lo táctico y se mete de lleno en el terreno de los astros. Haciendo un repaso de la advertencia que Sirius había lanzado en la previa, el especialista había dejado dos sentencias claras.
Primero, avisó que el cruce contra el conjunto africano iba a ser extremadamente complejo: "A pesar de la dificultad que pueda presentar Egipto, Argentina lo eliminará".
Un vaticinio que se cumplió al pie de la letra con el infarto que significó el desarrollo del juego.
La ráfaga maldita: los minutos calientes del milagro de la Selección Argentina, según la astrología
Pero el verdadero impacto, ese que dejó a los hinchas con la boca abierta y revisando el reloj, estuvo en el cronograma temporal que el astrólogo había publicado en su cuenta de X. Sirius había marcado una ventana horaria muy específica para el tramo final del complemento, describiéndola textualmente como:
"Una ráfaga brutal de minutos calientes sobre el cierre del partido reglamentario, ideal para desenlaces dramáticos" (marcando los horarios de las 14:34, 14:40, 14:44 y 14:49 hs).
Creer o reventar, las jugadas más determinantes, los goles y el estallido del partido que paralizó al país se encajaron de forma quirúrgica en esa línea de tiempo planetaria. Una vez más, la Scaloneta sufrió, batalló y avanzó a cuartos de final, escoltada por un destino que —para los ojos atentos de la astrología— ya estaba perfectamente escrito.
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