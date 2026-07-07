La reacción de Speed tras la remontada de la Selección Argentina: silencio, gestos y cruce con los hinchas
Después de provocar a Lionel Messi durante el partido, terminó rodeado por los festejos de los fanáticos albicelestes.
El influencer estadounidense Speed volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas fuera de la cancha durante el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Fiel a su admiración por Cristiano Ronaldo, siguió el encuentro con la camiseta del seleccionado africano y no ocultó su apoyo al rival de la Albiceleste.
Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Lionel Messi se preparó para ejecutar un penal. En ese instante, Speed se ubicó detrás del arco y comenzó a hacerle gestos al capitán argentino en un intento por distraerlo. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
El streamer llegaba golpeado desde lo emocional luego de vivir entre lágrimas la eliminación de Portugal en el Mundial. Sin embargo, decidió asistir al estadio para seguir de cerca el encuentro y alentar a Egipto frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El final del partido y la reacción de los hinchas
La historia cambió por completo cuando Argentina logró dar vuelta el resultado y selló una agónica victoria para meterse en los cuartos de final. Mientras los futbolistas argentinos celebraban dentro del campo de juego, Speed quedó completamente inmóvil, sin poder ocultar su sorpresa por el desenlace del partido.
Las imágenes mostraron al influencer mirando a su alrededor, levantando las manos en señal de incredulidad y sin emitir palabra, en una reacción que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Al mismo tiempo, varios hinchas argentinos que se encontraban en las tribunas comenzaron a festejar muy cerca de él. Entre gritos y cargadas por la clasificación de la Albiceleste, el streamer quedó en el centro de la escena, mientras las cámaras registraban su desconcierto después de haber apostado por la victoria de Egipto.
Finalmente, la Selección Argentina se quedó con un triunfo agónico que la depositó en los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras los fanáticos celebraban una nueva muestra de carácter del equipo de Lionel Scaloni, la inesperada reacción de Speed terminó siendo otro de los momentos más comentados de una jornada inolvidable.
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