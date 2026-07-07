La reacción de Speed tras la remontada de la Selección Argentina: silencio, gestos y cruce con los hinchas

Al mismo tiempo, varios hinchas argentinos que se encontraban en las tribunas comenzaron a festejar muy cerca de él. Entre gritos y cargadas por la clasificación de la Albiceleste, el streamer quedó en el centro de la escena, mientras las cámaras registraban su desconcierto después de haber apostado por la victoria de Egipto.

Finalmente, la Selección Argentina se quedó con un triunfo agónico que la depositó en los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras los fanáticos celebraban una nueva muestra de carácter del equipo de Lionel Scaloni, la inesperada reacción de Speed terminó siendo otro de los momentos más comentados de una jornada inolvidable.