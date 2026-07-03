Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Tras dejar en el camino a Cabo Verde en un cruce dramático, la Scaloneta ya tiene la mente puesta en los "Faraones", que vienen de eliminar a Australia.
El sufrimiento quedó atrás y el objetivo está cumplido. Luego de sellar una trabajada y agónica clasificación en los 16avos de final en Miami, la Selección Argentina ya conoce a su próximo rival y tiene el panorama completamente definido para su siguiente gran desafío en la defensa del título de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El combinado conducido por Lionel Scaloni se verá las caras ante Egipto, seleccionado que dio el golpe en su llave al eliminar a Australia por la vía de los penales.
Se trata de uno de los cruces de octavos de final del certamen, en busca de avanzar a cuartos de final, donde el rival saldrá del vencedor entre Suiza y el ganador de Colombia vs. Ghana.
Cuándo juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial 2026
El encuentro correspondiente a los octavos de final ya fue programado de manera oficial por la organización: se disputará el próximo martes 7 de julio a partir de las 13:00 horas (horario oficial de la Argentina).
Para este cruce de eliminación directa, la delegación nacional deberá armar las valijas y mudarse de estado, ya que el partido tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (identificado organizativamente como el Atlanta Stadium).
El ganador de esta trascendental llave se meterá entre los ocho mejores del planeta y esperará en cuartos de final por el vencedor del choque entre Suiza y el equipo que prevalezca del duelo Colombia-Ghana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario