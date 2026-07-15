Cuándo y a qué hora se juega Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
Tras superar la durísima batalla de semifinales ante Inglaterra, la Selección Argentina ya tiene día, horario y escenario confirmado para enfrentar a la "Roja".
El sueño del bicampeonato está a un solo paso. Luego de dejar la vida frente a Inglaterra en Atlanta, la Selección Argentina de Lionel Scaloni logró el ansiado boleto al partido decisivo de la Copa del Mundo 2026, donde se verá las caras ante la temible España, que venía de clasificar en la otra llave tras derrotar a Francia.
La gran final del certamen norteamericano promete paralizar al planeta entero con un choque de estilos de altísimo vuelo y un fuerte condimento emocional. A continuación, te contamos todos los detalles del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026
El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).
El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.
Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario