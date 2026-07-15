Los mejores memes del infartante triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra

Técnicamente, esta es la séptima vez que la Selección argentina llegó a una final del Mundial desde que el torneo existe, en 1930.

Pero es verdad que es la segunda vez consecutiva que logra este paso crucial.

Por otra parte, la cuestión de Malvinas -sobre todo del planteo que Argentina mantiene con el Reino Unido por la soberanía- nunca fue un tema saliente de la agenda diplomática durante los gobiernos de Mauricio Macri o de Javier Milei, en los que ella mantuvo un rol activo.

Lo que es más notable, durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, tanto macrista como libertario, la senadora desarrolló un protocolo "anti piquetes" para despejar las calles del microcentro porteño en cada manifestación popular contra el Gobierno.

Hasta el día de hoy se mantienen activos los lineamientos con personal de Gendarmería, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad. De hecho, influyó en otras jurisdicciones.

Así, efectivos policiales disiparon con violencia a los fanáticos que fueron el sábado pasado a festejar al Obelisco la victoria de la Argentina contra Suiza.

Pero este miércoles es distinto: Patricia Bullrich está feliz, se reencontró con la "V" de la victoria e invita a la ciudadanía a regocijarse en la calle, alrededor del Obelisco porteño y en todo el mundo.

El termo tiene a las islas Malvinas y el país, a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.