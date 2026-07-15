Los mejores memes del infartante triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a hacer historia venciendo a los ingleses en la semifinal del Mundial 2026. Y las redes lanzaron memes. Mirá.
Un nuevo e infartante triunfo de la Selección Argentina hace enloquecer a más de 50 millones de argentinos que ya se entusiasman con la posibilidad de ser bicampeones del Mundial 2026. Tras vencer ni más ni menos que a Inglaterra por 2-1, el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a España en la final de este domingo.
Como era de esperarse, la alegría se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios lanzaron creativos memes luego de vencer a los ingleses.
Los mejores memes del infartante triunfo de Argentina sobre Inglaterra
Otra vez, Patricia Bullrich festejó el triunfo de la Selección Argentina con la V de la victoria
Patricia Bullrich celebró este miércoles el épico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, y para cerrar su mensaje cargado de júbilo compartió una foto de ella haciendo con la mano la "V" de la victoria.
Como Winston Churchill en el Reino Unido, y como el peronismo que la vio entrar a la vida política, Patricia Bullrich estiró sus dedos índice y mayor como demostración inequivoca que su felicidad por el 2 a 1 contra Inglaterra este miércoles en Atlanta.
"La Argentina es enorme, somos finalistas del mundo. Otra vez. Obelisco", escribió en mayúsculas una exultante senadora de La Libertad Avanza al compartir su foto, en la que también se podía ver un termo con la figura de las Islas Malvinas.
Técnicamente, esta es la séptima vez que la Selección argentina llegó a una final del Mundial desde que el torneo existe, en 1930.
Pero es verdad que es la segunda vez consecutiva que logra este paso crucial.
Por otra parte, la cuestión de Malvinas -sobre todo del planteo que Argentina mantiene con el Reino Unido por la soberanía- nunca fue un tema saliente de la agenda diplomática durante los gobiernos de Mauricio Macri o de Javier Milei, en los que ella mantuvo un rol activo.
Lo que es más notable, durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, tanto macrista como libertario, la senadora desarrolló un protocolo "anti piquetes" para despejar las calles del microcentro porteño en cada manifestación popular contra el Gobierno.
Hasta el día de hoy se mantienen activos los lineamientos con personal de Gendarmería, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad. De hecho, influyó en otras jurisdicciones.
Así, efectivos policiales disiparon con violencia a los fanáticos que fueron el sábado pasado a festejar al Obelisco la victoria de la Argentina contra Suiza.
Pero este miércoles es distinto: Patricia Bullrich está feliz, se reencontró con la "V" de la victoria e invita a la ciudadanía a regocijarse en la calle, alrededor del Obelisco porteño y en todo el mundo.
El termo tiene a las islas Malvinas y el país, a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.
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