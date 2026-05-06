Cuánto cuesta Paramount+ para ver los partidos del Mundial 2026.

Costos y planes de Paramount+ en la Argentina

Para acceder a estos contenidos, Paramount+ ofrece un plan estándar con los siguientes valores y beneficios (actualizado a marzo 2026):

Precio Final: Aproximadamente $8.535 ARS mensuales (Este valor ya contempla la carga impositiva vigente (IVA del 21%, percepción de Ganancias del 30% e Ingresos Brutos).

Prueba gratuita: 7 días para nuevos suscriptores.

Beneficios del Plan: Contenido sin anuncios, calidad HD/4K, opción de descargas y hasta 3 pantallas simultáneas .

Ahorro: Existe la posibilidad de dividir el costo mediante perfiles compartidos, lo que reduciría el gasto a unos $6.490 ARS por persona aproximadamente.

Cómo suscribirse a Paramount+, paso a paso

Para estar listo para el inicio de las transmisiones el 1 de junio, los interesados pueden registrarse de las siguientes maneras:

Directo en la web: ingresar a paramountplus.com.ar , hacer clic en "Suscribirse a Paramount+" y crear tu cuenta con mail y contraseña. Seleccionar el plan e ingresá los datos de tu tarjeta.

A través de tu operador: si sos cliente de Flow , DirecTV o Personal , consultá por beneficios exclusivos. Muchas veces estas operadoras incluyen el servicio sin cargo o con descuentos promocionales directamente en tu factura.

Tiendas de Apps: se puede descargar la aplicación y suscribirte directamente a través de Google Play o App Store.

Con esta integración, Paramount+ se convierte en la opción más completa para los apasionados del fútbol que buscan seguir el camino de la "Generación Dorada" y la defensa del título mundial.