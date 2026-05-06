Cuánto cuesta Paramount+ para ver los partidos del Mundial 2026
La plataforma de streaming alcanzó un acuerdo para transmitir los 104 partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
Las plataformas de contenido han dado un golpe sobre la mesa de cara al Mundial 2026. Gracias a una alianza estratégica entre Paramount+ y DSports, los fanáticos en la Argentina podrán acceder a la transmisión íntegra de la cita mundialista en vivo, con una cobertura que promete no dejar ningún detalle librado al azar.
El acuerdo, que entra en vigencia este 1 de junio, transformará la experiencia de los suscriptores al ofrecer. Constará de una transmisión completa: los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo.
Además, la alianza promete una programación exclusiva, con más de 900 horas de contenido generado desde las sedes, con especial foco en la Selección Argentina y el resto de los equipos sudamericanos.
Junto al Mundial, el acceso incluye la Copa Sudamericana, LaLiga de España y, próximamente, el 50% de la UEFA Champions League.
Costos y planes de Paramount+ en la Argentina
Para acceder a estos contenidos, Paramount+ ofrece un plan estándar con los siguientes valores y beneficios (actualizado a marzo 2026):
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Precio Final: Aproximadamente $8.535 ARS mensuales (Este valor ya contempla la carga impositiva vigente (IVA del 21%, percepción de Ganancias del 30% e Ingresos Brutos).
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Prueba gratuita: 7 días para nuevos suscriptores.
Beneficios del Plan: Contenido sin anuncios, calidad HD/4K, opción de descargas y hasta 3 pantallas simultáneas.
Ahorro: Existe la posibilidad de dividir el costo mediante perfiles compartidos, lo que reduciría el gasto a unos $6.490 ARS por persona aproximadamente.
Cómo suscribirse a Paramount+, paso a paso
Para estar listo para el inicio de las transmisiones el 1 de junio, los interesados pueden registrarse de las siguientes maneras:
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Directo en la web: ingresar a paramountplus.com.ar, hacer clic en "Suscribirse a Paramount+" y crear tu cuenta con mail y contraseña. Seleccionar el plan e ingresá los datos de tu tarjeta.
A través de tu operador: si sos cliente de Flow, DirecTV o Personal, consultá por beneficios exclusivos. Muchas veces estas operadoras incluyen el servicio sin cargo o con descuentos promocionales directamente en tu factura.
Tiendas de Apps: se puede descargar la aplicación y suscribirte directamente a través de Google Play o App Store.
Con esta integración, Paramount+ se convierte en la opción más completa para los apasionados del fútbol que buscan seguir el camino de la "Generación Dorada" y la defensa del título mundial.
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