Cómo suscribirse a Paramount+ para ver todos los partidos del Mundial 2026

Cómo suscribirse a Paramount+ en Argentina para ver el Mundial 2026

Para disfrutar de toda la programación deportiva y el catálogo de series y películas, los usuarios podrán darse de alta siguiendo estos pasos:

Ingresar a paramountplus.com.ar desde cualquier navegador.

Hacer clic en el botón "Suscribirse a Paramount+" y crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña segura.

Seleccionar el plan, cargar los datos de la tarjeta de crédito o débito y confirmar la operación.

Otras opciones: también se puede acceder a través de las tiendas oficiales (Google Play o App Store) o mediante proveedores de servicios locales como Flow, DirecTV o Personal.

De esta manera, el servicio de streaming se posiciona como una herramienta indispensable para los apasionados del fútbol que quieran seguir el camino de la "Scaloneta" y el resto de las selecciones sudamericanas en la próxima Copa del Mundo.