Mundial 2026: dos plataformas anunciaron una alianza histórica para su transmisión

Integración de contenidos durante todo el año más allá del Mundial 2026

El acuerdo entre ambas compañías va más allá del Mundial y comenzará a regir desde el 1 de junio. A partir de esa fecha, los suscriptores de Paramount+ tendrán acceso a toda la grilla de programación deportiva en vivo de DSPORTS de forma permanente, lo que incluye la transmisión de importantes competiciones como LaLiga y la Conmebol Copa Sudamericana.