Cuánto cuesta y dónde comprar el Giratiempo de Harry Potter que usó Lionel Messi
El capitán argentino escribió a mano su mensaje de despedida y un particular detalle de la lapicera dorada que utilizó llamó la atención de los fanáticos.
Lionel Messi eligió una carta escrita de puño y letra para comunicar su decisión de retirarse de la Selección Argentina después de 21 años con la camiseta albiceleste. El mensaje estuvo cargado de recuerdos y agradecimientos, pero hubo un detalle en la fotografía que acompañó la publicación que rápidamente quedó en segundo plano.
Sobre las hojas apareció apoyada una lapicera dorada con una figura en uno de sus extremos muy similar al Giratiempo de Harry Potter. La similitud fue advertida por los fanáticos y rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de la despedida.
Aunque no está confirmado que la lapicera de Messi tenga incorporado exactamente el mismo diseño oficial de la saga, la imagen fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a buscar el famoso objeto mágico y, sobre todo, cuánto cuesta conseguir uno.
¿Qué es el Giratiempo?
El Giratiempo es uno de los objetos más reconocibles del universo de Harry Potter. Tiene la apariencia de un pequeño reloj de arena dorado rodeado por varios anillos y, dentro de la historia, permite retroceder algunas horas en el tiempo.
Su aparición más importante se da en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Hermione Granger recibe uno para poder asistir a clases cuyos horarios se superponen y posteriormente lo utiliza junto a Harry para regresar al pasado e intentar modificar el destino de Sirius Black y Buckbeak.
Por eso, el detalle adquiere una lectura particular en el contexto de la despedida de Messi: el objeto está directamente relacionado con la posibilidad de volver atrás en el tiempo.
¿Cuánto cuesta el Giratiempo?
Una de las opciones oficiales que se puede conseguir actualmente es el Time-Turner Necklace de Universal, una réplica inspirada en el utilizado por Hermione.
El modelo se vende a 50 dólares e incluye un pequeño reloj de arena funcional, anillos interiores giratorios con inscripciones, cadena regulable y una bolsa para guardarlo. Está fabricado en metal con acabado dorado envejecido.
También existen versiones de distintas marcas y calidades, por lo que el precio puede cambiar considerablemente.
Algunas alternativas
- Universal / Wizarding World: US$50 por la réplica oficial del collar.
- The Carat Shop: hay modelos licenciados con precios que varían según el acabado y el vendedor.
- Noble Collection: ofrece versiones de mayor nivel de detalle y colección, algunas considerablemente más costosas.
- Modelos económicos: también se consiguen réplicas y accesorios inspirados en el objeto por precios inferiores.
¿Dónde se puede comprar?
La opción más directa es la tienda oficial de Universal, que actualmente ofrece el Time-Turner Necklace dentro de su catálogo de productos de Harry Potter.
También se puede encontrar en tiendas especializadas y marketplaces internacionales, aunque en esos casos es importante revisar si se trata de un producto oficial, una réplica o una pieza de colección.
En Universal Orlando, además, existen diferentes productos inspirados en el Giratiempo dentro de las áreas de The Wizarding World of Harry Potter. Universal también incorporó productos con el diseño del objeto en las nuevas propuestas comerciales de Epic Universe.
El detalle que abrió la teoría
El parecido entre el objeto de la lapicera y el Giratiempo generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos.
La teoría ganó fuerza porque Antonela Roccuzzo y su entorno han mostrado en distintas oportunidades su afinidad con Harry Potter, aunque tampoco existe una confirmación de que la elección de la lapicera haya sido deliberadamente un guiño a la saga.
Por ahora, lo único concreto es la imagen: Messi escribió su despedida a mano, utilizó una lapicera dorada y en uno de sus extremos aparece una figura que recuerda notablemente al famoso Giratiempo.
El resto queda abierto a interpretación.
Y quizás por eso el detalle llamó tanto la atención: justo cuando Messi escribió el final de una historia de 21 años con la Selección, eligió para hacerlo una lapicera cuyo símbolo más famoso tiene que ver con volver el tiempo atrás.
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