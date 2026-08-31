Cuánto cuesta y dónde comprar el Giratiempo de Harry Potter que usó Lionel Messi

Por eso, el detalle adquiere una lectura particular en el contexto de la despedida de Messi: el objeto está directamente relacionado con la posibilidad de volver atrás en el tiempo.

¿Cuánto cuesta el Giratiempo?

Una de las opciones oficiales que se puede conseguir actualmente es el Time-Turner Necklace de Universal, una réplica inspirada en el utilizado por Hermione.

El modelo se vende a 50 dólares e incluye un pequeño reloj de arena funcional, anillos interiores giratorios con inscripciones, cadena regulable y una bolsa para guardarlo. Está fabricado en metal con acabado dorado envejecido.

También existen versiones de distintas marcas y calidades, por lo que el precio puede cambiar considerablemente.

Algunas alternativas

Universal / Wizarding World: US$50 por la réplica oficial del collar.

US$50 por la réplica oficial del collar. The Carat Shop: hay modelos licenciados con precios que varían según el acabado y el vendedor.

hay modelos licenciados con precios que varían según el acabado y el vendedor. Noble Collection: ofrece versiones de mayor nivel de detalle y colección, algunas considerablemente más costosas.

ofrece versiones de mayor nivel de detalle y colección, algunas considerablemente más costosas. Modelos económicos: también se consiguen réplicas y accesorios inspirados en el objeto por precios inferiores.

¿Dónde se puede comprar?

La opción más directa es la tienda oficial de Universal, que actualmente ofrece el Time-Turner Necklace dentro de su catálogo de productos de Harry Potter.

También se puede encontrar en tiendas especializadas y marketplaces internacionales, aunque en esos casos es importante revisar si se trata de un producto oficial, una réplica o una pieza de colección.

En Universal Orlando, además, existen diferentes productos inspirados en el Giratiempo dentro de las áreas de The Wizarding World of Harry Potter. Universal también incorporó productos con el diseño del objeto en las nuevas propuestas comerciales de Epic Universe.

El detalle que abrió la teoría

El parecido entre el objeto de la lapicera y el Giratiempo generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos.

La teoría ganó fuerza porque Antonela Roccuzzo y su entorno han mostrado en distintas oportunidades su afinidad con Harry Potter, aunque tampoco existe una confirmación de que la elección de la lapicera haya sido deliberadamente un guiño a la saga.

Por ahora, lo único concreto es la imagen: Messi escribió su despedida a mano, utilizó una lapicera dorada y en uno de sus extremos aparece una figura que recuerda notablemente al famoso Giratiempo.

El resto queda abierto a interpretación.

Y quizás por eso el detalle llamó tanto la atención: justo cuando Messi escribió el final de una historia de 21 años con la Selección, eligió para hacerlo una lapicera cuyo símbolo más famoso tiene que ver con volver el tiempo atrás.