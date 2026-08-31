Cómo funciona el giratiempo, el objeto de Harry Potter que Lionel Messi tenía en su birome
Lionel Messi escribió una carta de despedida a la Selección Argentina con una birome que se volvió viral por tener el giratiempo.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo dejó una huella imborrable por lo que representa su figura para el fútbol mundial, sino también por los cuidados detalles estéticos con los que eligió inmortalizar su adiós. En la imagen donde mostró el manuscrito original de su carta de renuncia, un elemento captó de inmediato la atención de los fanáticos: la lapicera utilizada lucía en su extremo la figura de un Giratiempo, el emblemático objeto del universo de "Harry Potter".
La presencia de este instrumento sobre el papel desató una ola de interpretaciones sobre la nostalgia del capitán y su deseo simbólico de retroceder las agujas del reloj para revivir sus dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
¿Cómo funciona el Giratiempo según el universo de Harry Potter?
Para comprender la carga simbólica de la imagen, es preciso revisar cómo opera este artefacto mágico dentro de la saga creada por J.K. Rowling, cuya aparición más destacada se da en la película "Harry Potter y el prisionero de Azkaban".
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El mecanismo de activación: El Giratiempo tiene la apariencia de un reloj de arena dentro de un conjunto de anillos giratorios de oro. Para activarlo, el usuario debe dar vueltas al reloj de arena sobre su propio eje.
La regla del tiempo: Cada vuelta completa que se le da al reloj equivale exactamente a una hora retrocedida en el tiempo. De esta manera, cuantas más giros se le apliquen al mecanismo, más horas hacia el pasado viajará la persona.
Uso académico y rescate: En la ficción, la profesora Minerva McGonagall le otorga este objeto a Hermione Granger bajo estricta autorización del Ministerio de Magia para que pueda asistir a múltiples clases que se dictaban en simultáneo. Más adelante en la historia, Hermione y Harry lo utilizan para retroceder tres horas en el tiempo y salvar la vida del hipogrifo Buckbeak y de Sirius Black.
Las leyes temporales: El uso del Giratiempo exige cumplir reglas fundamentales para no alterar la línea temporal: el viajero no debe ser visto por su "yo" del pasado ni por nadie más, ya que encontrarse consigo mismo o alterar de manera drástica los acontecimientos presentes podría desencadenar consecuencias catastróficas.
Al elegir escribir las últimas palabras de su ciclo en la Selección con este bolígrafo, Messi apeló a un poderoso guiño de la cultura pop para expresar, sin decir una sola palabra, el anhelo de volver el tiempo atrás hacia sus momentos más gloriosos.
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