Cómo funciona el giratiempo, el objeto de Harry Potter que Lionel Messi tenía en su birome

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo dejó una huella imborrable por lo que representa su figura para el fútbol mundial, sino también por los cuidados detalles estéticos con los que eligió inmortalizar su adiós. En la imagen donde mostró el manuscrito original de su carta de renuncia, un elemento captó de inmediato la atención de los fanáticos: la lapicera utilizada lucía en su extremo la figura de un Giratiempo, el emblemático objeto del universo de "Harry Potter".