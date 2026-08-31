La emotiva carta de Nicolás Otamendi tras el retiro de Lionel Messi: "Fue un privilegio"
El marcador central de la Selección Argentina despidió a su compañero de mil batallas con un sentido mensaje en sus redes sociales para repasar los años compartidos en el vestuario.
El sismo provocado por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo de altísima carga emotiva. Tras el comunicado en el que el astro rosarino confirmó el fin de su ciclo albiceleste, los referentes del plantel campeón del mundo volcaron sus sensaciones en las redes sociales. En esta oportunidad, fue Nicolás Otamendi quien conmovió a todos al dedicarle una conmovedora carta de despedida a su amigo y compañero de batallas.
El experimentado zaguero comenzó su dedicatoria con una confesión de profunda cercanía: "Te quiero, enano. Y hoy me cuesta encontrar palabras para despedir al amigo con el que compartí tantos años, tantas batallas y tantos sueños". El defensor remarcó la dificultad de asumir este nuevo escenario sin el histórico 10 en la cancha, reconociendo que le tocará al grupo y a los hinchas aceptar que el momento que todos querían detener finalmente se hizo realidad.
Nicolás Otamendi, despedida de Lionel Messi y el legado en la Selección Argentina
En sus líneas, el defensor del Benfica repasó los momentos más íntimos de una convivencia que abarcó más de una década en el predio de Ezeiza. "Me quedo con los abrazos después de cada batalla, con las risas, las lágrimas, las charlas y con cada recuerdo que el fútbol nos regaló. Me quedo, sobre todo, con el orgullo de haber compartido vestuario con vos y de poder decir que tuve la suerte de haber jugado con vos", expresó al recordar el camino recorrido hacia la cima mundial.
Otamendi también enfatizó el valor pedagógico del liderazgo del capitán hacia el grupo y hacia la sociedad. Le agradeció por enseñar a creer en los momentos más oscuros y por llevar los colores nacionales a lo más alto. De cara a lo que viene, anticipó con crudeza que "va a ser extraño no verte más con la celeste y blanca. Va a doler. Muchísimo", aunque rescató que ante cada nostalgia quedará el recuerdo de todo lo construido.
El homenaje cerró con una frase que sintetiza el sentimiento colectivo tras la despedida del rosarino: "La Selección seguirá siendo celeste y blanca… pero una parte de ella, para siempre, será tuya". Las palabras del marcador central no tardaron en volverse virales en las plataformas digitales, en medio de la expectativa de los fanáticos por lo que será el partido homenaje en la ventana FIFA de septiembre.
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