La emotiva carta de Nicolás Otamendi tras el retiro de Lionel Messi: "Fue un privilegio"

Nicolás Otamendi, despedida de Lionel Messi y el legado en la Selección Argentina

En sus líneas, el defensor del Benfica repasó los momentos más íntimos de una convivencia que abarcó más de una década en el predio de Ezeiza. "Me quedo con los abrazos después de cada batalla, con las risas, las lágrimas, las charlas y con cada recuerdo que el fútbol nos regaló. Me quedo, sobre todo, con el orgullo de haber compartido vestuario con vos y de poder decir que tuve la suerte de haber jugado con vos", expresó al recordar el camino recorrido hacia la cima mundial.