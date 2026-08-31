Lionel Messi es fan de Harry Potter: qué significa la birome que usó para despedirse de la Selección Argentina
El posteo en el que Messi mostró el manuscrito que escribió para decirle adiós a la Selección también llamó la atención por un detalle en su pluma. No te lo pierdas.
La confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió por completo al mundo del fútbol. El capitán albiceleste oficializó el fin de una era de 20 años defendiendo la camiseta nacional mediante un emotivo posteo en sus redes sociales, donde compartió la carta de despedida junto con las imágenes del manuscrito original.
Sin embargo, más allá de las conmovedoras palabras de gratitud y de confesar que se vació por completo, un detalle en la fotografía del manuscrito captó la atención absoluta de los fanáticos: el bolígrafo con el que redactó su texto exhibe en la parte superior la icónica figura de un Giratiempo, el célebre objeto mágico de la saga de "Harry Potter".
Para los fanáticos de la literatura y el cine de "Harry Potter", la inclusión de este elemento no pasa desapercibida. En la tercera entrega de la saga, "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", la profesora Minerva McGonagall le entrega este artefacto mágico a Hermione Granger con el fin de permitirle retroceder las horas del día y así poder cursar múltiples asignaturas en simultáneo. Con el paso de la trama, el Giratiempo se convierte en una pieza clave e icónica del cine fantástico, representando la posibilidad poética de manipular las agujas del reloj, alterar el tiempo vividos y revivir instantes irrepetibles.
Volver el tiempo atrás: el trasfondo emocional detrás del objeto escogido por Lionel Messi
El uso de esta lapicera dorada con la reliquia del universo mágico aporta un significado cargado de nostalgia en este contexto de despedida. La presencia del objeto junto a las hojas escritas de puño y letra por el atacante argentino refuerza el espíritu de su mensaje: el deseo simbólico de poder regresar el tiempo atrás para volver a vivir dos décadas doradas vistiendo la camiseta nacional.
A través de esta particular elección estética, el astro rosarino no solo cerró un capítulo histórico de su trayectoria deportiva, sino que dejó una marca llena de simbolismo para sus seguidores, conectando la emoción de su adiós definitivo con una de las metáforas más recordadas del cine contemporáneo sobre el valor inapreciable del tiempo recorrido.
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