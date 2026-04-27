Cuánto cuestan las camisetas oficiales de la Selección Argentina para mascotas

Precio: La camiseta tendrá un valor de 35 dólares .

Fecha de lanzamiento: Estará disponible en la web oficial de Adidas a partir del 1 de mayo .

Mercados: La colección llegará a puntos seleccionados de América Latina, Asia y Oceanía.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las grandes marcas deportivas buscan diversificar sus productos. Al incluir a la Selección Argentina en este grupo reducido de países para el lanzamiento inicial, Adidas reconoce la enorme demanda que genera la vigencia del equipo nacional. Esta movida comercial no solo refuerza el vínculo emocional de los hinchas con sus colores, sino que traslada la identidad albiceleste a un nuevo integrante del hogar, asegurando que toda la familia —incluidos los perros— esté lista para el debut mundialista.