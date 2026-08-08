La razón por la que Jorge Messi dejó de ser el "Peluca" del casco rojo para convertirse en empresario global
La triste muerte de Jorge Messi recuerda su mayor sacrificio: dejar su empleo metalúrgico en Acindar para acompañar el sueño de Lionel en Barcelona.
El fallecimiento de Jorge Messi generó una enorme tristeza y profunda conmoción en todo el mundo del fútbol mundial. Su inmenso legado trasciende las millonarias negociaciones comerciales, ya que fue el pilar fundamental que apuntaló y construyó la histórica carrera profesional de su hijo, el astro Lionel Messi.
Los días en Acindar y el emblemático casco rojo
Mucho antes de ser representante, el padre del capitán de la Selección Argentina trabajaba como obrero metalúrgico en la planta siderúrgica Acindar de la ciudad de Villa Constitución. Allí se desempeñaba como inspector de control de calidad, función por la cual utilizaba un característico casco rojo.
Sus excompañeros de trabajo lo conocían como "Peluca" debido a la abundante cabellera que lucía en aquella época, y destacaban su perfil bajo y su gran dedicación laboral. Para sostener a su familia, cumplía exigentes turnos rotativos de doce horas, incluyendo los fines de semana, y realizaba largos viajes diarios en colectivo o remís desde Rosario.
IMPORTANTE: Jorge Messi y su origen como trabajador metalúrgico en Rosario
El sacrificio absoluto por Lionel Messi
La situación de la familia cambió drásticamente en el año 2000, cuando al joven jugador le diagnosticaron un costoso déficit de la hormona del crecimiento que no podían abonar. Ante el firme interés del club español de cubrir el tratamiento y brindarle una ocupación legal al padre, tomó la decisión más importante de su vida.
En el mes de septiembre, Jorge renunció definitivamente a su estabilidad laboral, guardó su casco y viajó con el chico de apenas 13 años a Cataluña. "Yo quise seguir y él se quedó conmigo", relató tiempo después Lionel Messi al recordar cómo su padre dividió a la familia en dos continentes para no truncar su futuro. Esa incondicional apuesta terminó transformando a aquel noble trabajador industrial en el gran empresario global y hombre de mayor confianza de la máxima leyenda del deporte.
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