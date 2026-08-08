La razón por la que Jorge Messi dejó de ser el "Peluca" del casco rojo para convertirse en empresario global

En el mes de septiembre, Jorge renunció definitivamente a su estabilidad laboral, guardó su casco y viajó con el chico de apenas 13 años a Cataluña. "Yo quise seguir y él se quedó conmigo", relató tiempo después Lionel Messi al recordar cómo su padre dividió a la familia en dos continentes para no truncar su futuro. Esa incondicional apuesta terminó transformando a aquel noble trabajador industrial en el gran empresario global y hombre de mayor confianza de la máxima leyenda del deporte.