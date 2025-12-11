Flavio Briatore comparó a Franco Colapinto con Gasly y dejó una sentencia clave sobre su futuro en Alpine

briatore colapinto pilotos 1

Briatore también habló sobre cómo cambió la percepción interna sobre Colapinto a lo largo del año. “Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño“, reveló. “Seguí apostando por él y hoy en día, todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre“, afirmó con contundencia.