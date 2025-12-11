Flavio Briatore comparó a Franco Colapinto con Gasly y dejó una sentencia clave sobre su futuro en Alpine
Flavio Briatore elogió la evolución del piloto argentino, lo comparó con su compañero de escudería y anticipó un 2026 esperanzador para Alpine.
Después de un 2025 difícil en lo individual y colectivo para Alpine, Franco Colapinto se prepara para una Fórmula 1 renovada. En ese contexto, Flavio Briatore rompió el silencio durante el receso y dejó definiciones que sorprendieron al ambiente automovilístico que sorprendieron mucho en los fanáticos.
El asesor del equipo francés aseguró haber visto una transformación significativa en el argentino: “Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. En los últimos meses, su madurez cambió por completo“, sentenció Briatore. Y además, agregó: “Entiende lo que hace con el equipo, con los ingenieros. Realmente me sorprendió“.
Para respaldar sus palabras, destacó el rendimiento reciente del piloto nacido en Pilar: “Si ves las últimas carreras, no tuvo accidentes y manejó muy bien“. Luego comparó sus tiempos con los de Pierre Gasly, el referente de Alpine: “Estuvo muy cerca, dos décimas arriba, dos décimas abajo de Pierre“.
Briatore también habló sobre cómo cambió la percepción interna sobre Colapinto a lo largo del año. “Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño“, reveló. “Seguí apostando por él y hoy en día, todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre“, afirmó con contundencia.
En cuanto a Gasly, el italiano dejó en claro su valoración personal: “En lo personal, considero que Pierre es uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1“. Sin embargo, también subrayó el desafío que tiene como dirigente: “Mi trabajo es darle el mejor auto a Pierre y Franco el próximo año“.
Con una Fórmula 1 que cambiará normas, autos y hasta la estructura de la grilla, 2026 aparece como un punto de quiebre para Alpine. Briatore dejó entrever que Colapinto será una pieza clave en la reconstrucción del equipo y que esperan un salto de rendimiento tras un 2025 para el olvido.
