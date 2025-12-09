Helmut Marko dejará Red Bull y no seguirá en la Fórmula 1 desde 2026: el motivo
Helmut Marko se retirará de Red Bull a fin de 2025 en medio de tensiones internas, críticas por el caso Kimi Antonelli y cambios profundos en la estructura de la escudería.
La bomba estalló este lunes en Abu Dhabi: Helmut Marko, asesor deportivo histórico de Red Bull y responsable del exitoso programa de jóvenes pilotos, no continuará en la estructura austríaca a partir de 2026. A los 82 años, el dirigente cierra un ciclo de más de dos décadas dentro del proyecto energético, marcado por títulos, decisiones polémicas y un rol central en el crecimiento del equipo.
Según informaron medios como Sky Sports, Motorsport y The Race, la decisión se tomó en una reunión de alto nivel entre los directivos de Red Bull. El retiro de Marko llega en un contexto de fuerte reordenamiento institucional tras la lucha interna que desplazó a Christian Horner y abrió paso a Laurent Mekies como nuevo jefe de equipo.
Marko venía de protagonizar un escándalo que lo dejó en el centro de las críticas: acusó a Kimi Antonelli de dejar pasar deliberadamente a Lando Norris en el GP de Qatar, en plena pelea por el campeonato, lo que obligó a Red Bull a emitir un comunicado oficial y pedir disculpas por sus declaraciones.
En su despedida, expresó: “Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo, y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y sumamente exitosa. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”.
También añadió: “Perder por poco el Campeonato Mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para que yo personalmente ponga fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso".
El fin de una era para la escudería austríaca
Helmut Marko fue una pieza estructural desde 2005, cuando Red Bull desembarcó en la Fórmula 1 tras adquirir Jaguar. Amigo y hombre de confianza del fundador Dietrich Mateschitz, estuvo detrás de la detección y formación de talentos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, pilares de los títulos mundiales del equipo.
Su vínculo con Verstappen fue decisivo: cuando Mercedes proyectaba enviarlo a GP2, Marko le ofreció inmediatamente un asiento en Toro Rosso para 2015, un gesto que forjó una lealtad que perduró incluso en los momentos más tensos, como en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024. El contrato del asesor había sido ampliado hasta 2026, pero la reestructuración interna aceleró su salida. Todo indica que su etapa concluirá oficialmente el 31 de diciembre de 2025, cerrando uno de los capítulos más influyentes en la historia moderna de la Fórmula 1.
Con Marko fuera, Red Bull inicia un proceso de redefinición en el que Mekies y la nueva cúpula buscarán consolidar un modelo sin una de las figuras más controvertidas —y al mismo tiempo más decisivas— del equipo en los últimos 20 años.
