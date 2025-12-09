Helmut Marko dejará Red Bull y no seguirá en la Fórmula 1 desde 2026: el motivo

image

El fin de una era para la escudería austríaca

Helmut Marko fue una pieza estructural desde 2005, cuando Red Bull desembarcó en la Fórmula 1 tras adquirir Jaguar. Amigo y hombre de confianza del fundador Dietrich Mateschitz, estuvo detrás de la detección y formación de talentos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, pilares de los títulos mundiales del equipo.

Su vínculo con Verstappen fue decisivo: cuando Mercedes proyectaba enviarlo a GP2, Marko le ofreció inmediatamente un asiento en Toro Rosso para 2015, un gesto que forjó una lealtad que perduró incluso en los momentos más tensos, como en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024. El contrato del asesor había sido ampliado hasta 2026, pero la reestructuración interna aceleró su salida. Todo indica que su etapa concluirá oficialmente el 31 de diciembre de 2025, cerrando uno de los capítulos más influyentes en la historia moderna de la Fórmula 1.

Con Marko fuera, Red Bull inicia un proceso de redefinición en el que Mekies y la nueva cúpula buscarán consolidar un modelo sin una de las figuras más controvertidas —y al mismo tiempo más decisivas— del equipo en los últimos 20 años.