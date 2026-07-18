Mirtha Legrand recibió una estampita de "Santa Mirtha" y habló de Messi: "Es mágico"
En la previa de la final del Mundial 2026, la conductora recibió una estampita de "Santa Mirtha", habló de la Selección y llenó de elogios a Lionel Messi.
La previa de la final del Mundial 2026 también se hizo presente en La Noche de Mirtha (El Trece). Durante una nueva emisión del ciclo, Mirtha Legrand compartió la mesa con Flavio Mendoza, Pichu Straneo, Ximena Capristo y María Belén Ludueña, quien la sorprendió con un divertido regalo relacionado con la Selección argentina.
En medio de la charla sobre el gran presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni, Ludueña destacó que, además de los memes que circularon en las redes con la conductora como protagonista, quiso convertirla simbólicamente en "Santa Mirtha".
Como parte de la propuesta, la periodista repartió entre todos los invitados una estampita inspirada en las tradicionales imágenes del Sagrado Corazón, aunque con el rostro de Mirtha Legrand. "Para que nos traiga mucho éxito", expresó entre risas al entregarlas.
Más adelante, mientras analizaban el presente de la Selección Argentina y el reconocimiento que despierta en el mundo por su capacidad de resiliencia, la conductora presentó un compilado con algunos de los memes que se viralizaron durante la última semana y que la tienen como protagonista.
Al finalizar el video, Mirtha reaccionó con humor y manifestó: "Hasta ahora nos ha ido muy bien chicos, buena hora, le viene muy bien a la Argentina esto".
Fue entonces cuando Ludueña le preguntó: "¿Cómo te sentís siendo la cábala del país?".
Sin dudarlo, la histórica conductora respondió: "Muy feliz, muy feliz, los sigo muy de cerca, veo los partidos, me gusta, me gusta mucho el fútbol, soy de Racing, me gusta", y agregó: "Pensando que gane Argentina".
La conversación continuó con elogios para Lionel Messi, a quien Mirtha definió como lo hacen millones de argentinos: "Es mágico".
Luego resaltó una de las cualidades que más admira del capitán de la Selección: "La humildad que tiene, la humildad que tiene".
Al analizar el juego colectivo del equipo, también destacó la actitud del rosarino dentro de la cancha. "No no es egoísta, no hay, bueno, está jugada es mía, no quiere que el equipo se luzca, el partido, el elenco maravilloso, ¿no?".
Por último, la conductora también reconoció el trabajo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino y concluyó: "Re realmente es fantástico, hay que felicitarlo al director técnico, ¿no?".
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