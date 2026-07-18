Mirtha Legrand recibió una estampita de "Santa Mirtha" y habló de Messi: "Es mágico"

Fue entonces cuando Ludueña le preguntó: "¿Cómo te sentís siendo la cábala del país?".

Sin dudarlo, la histórica conductora respondió: "Muy feliz, muy feliz, los sigo muy de cerca, veo los partidos, me gusta, me gusta mucho el fútbol, soy de Racing, me gusta", y agregó: "Pensando que gane Argentina".

La conversación continuó con elogios para Lionel Messi, a quien Mirtha definió como lo hacen millones de argentinos: "Es mágico".

Luego resaltó una de las cualidades que más admira del capitán de la Selección: "La humildad que tiene, la humildad que tiene".

Al analizar el juego colectivo del equipo, también destacó la actitud del rosarino dentro de la cancha. "No no es egoísta, no hay, bueno, está jugada es mía, no quiere que el equipo se luzca, el partido, el elenco maravilloso, ¿no?".

Por último, la conductora también reconoció el trabajo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino y concluyó: "Re realmente es fantástico, hay que felicitarlo al director técnico, ¿no?".