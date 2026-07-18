Antonela Roccuzzo reaccionó ante un filoso mensaje sobre Lionel Messi: "No tenés que amarlo..."
En medio de las críticas al astro mundial, Antonela Roccuzzo no dudó en mostrar su apoyo a aquellos que sí valoran el talento de la Pulga.
A las puertas del decisivo choque entre Argentina y España por la corona del Mundial 2026, la actividad virtual de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibida para los fanáticos del fútbol. La empresaria e influencer captó todas las miradas tras interactuar con una publicación que tiene como protagonista absoluto a su esposo, Lionel Messi.
La rosarina reaccionó con un "me gusta" a un video publicado por la cuenta de Instagram @lifetalesof.s, un perfil habitualmente dedicado a reflexiones y bitácoras de viaje. En esta oportunidad, el clip seleccionado reflejaba la intimidad de los festejos del capitán albiceleste tras la agónica victoria por 2-1 sobre Inglaterra, el triunfo clave que selló el pasaporte del combinado de Lionel Scaloni al partido definitivo del torneo.
La frase que utilizó la autora del posteo fue "You don't have to love him, but the jealousy is unnecessary. Hope you guys heal", que en inglés significa "No tenés que amarlo, pero los celos son innecesarios. Espero que algún día sanen", apuntando a los detractores del mejor jugador del mundo.
Por supuesto, los fanáticos y seguidores interpretaron este gesto como un claro respaldo de Antonela hacia el capitán de la Selección Argentina, saliendo al cruce de los duros cuestionamientos que el futbolista enfrentó a lo largo de toda la Copa del Mundo.
Ester Expósito no ocultó su tristeza tras la derrota de Kylian Mbappé con Francia por el tercer puesto
El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 tuvo a Ester Expósito como una espectadora de lujo. La actriz española siguió desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami el encuentro en el que Francia cayó por 6 a 4 frente a Inglaterra, acompañando de cerca a su novio, Kylian Mbappé, en una jornada cargada de emociones.
Más allá de la derrota del seleccionado francés, el delantero volvió a destacarse con dos goles que le permitieron alcanzar un nuevo récord. Con esa actuación, Mbappé pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales, dejando a Lionel Messi en el segundo puesto, al menos hasta que el capitán argentino dispute la final frente a España este domingo desde las 16 (hora argentina).
La presencia de Ester Expósito en el estadio también despertó interés porque en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una supuesta crisis en la pareja. A eso se sumaron unas imágenes difundidas en X en las que el futbolista aparece junto a otra mujer y una reciente entrevista en la que la actriz optó por no hablar de su situación sentimental.
Durante la transmisión y en distintas imágenes que circularon en las redes sociales, se pudo ver a la actriz siguiendo cada jugada con mucha atención. Con un semblante serio y concentrado, vivió el encuentro con intensidad y acompañó a Mbappé hasta el final del partido.
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