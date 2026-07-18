Antonela Roccuzzo reaccionó ante un filoso mensaje sobre Lionel Messi: "No tenés que amarlo..."

Más allá de la derrota del seleccionado francés, el delantero volvió a destacarse con dos goles que le permitieron alcanzar un nuevo récord. Con esa actuación, Mbappé pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales, dejando a Lionel Messi en el segundo puesto, al menos hasta que el capitán argentino dispute la final frente a España este domingo desde las 16 (hora argentina).

La presencia de Ester Expósito en el estadio también despertó interés porque en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una supuesta crisis en la pareja. A eso se sumaron unas imágenes difundidas en X en las que el futbolista aparece junto a otra mujer y una reciente entrevista en la que la actriz optó por no hablar de su situación sentimental.

Durante la transmisión y en distintas imágenes que circularon en las redes sociales, se pudo ver a la actriz siguiendo cada jugada con mucha atención. Con un semblante serio y concentrado, vivió el encuentro con intensidad y acompañó a Mbappé hasta el final del partido.