El conmovedor mensaje de Lionel Messi con tono de despedida antes de la final del Mundial 2026

Además de agradecerle a sus compañeros y a las personas que trabajan a diario para que el equipo funcione como una verdadera familia, el ídolo rosarino dejó un mensaje contundente de cara a la esperada final frente al conjunto europeo: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".