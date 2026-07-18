El conmovedor mensaje de Lionel Messi con tono de despedida antes de la final del Mundial 2026
A horas del gran partido, Lionel Messi sorprendió con un posteo que suena a despedida y emocionó a todos los hinchas de la Selección Argentina.
El capitán Lionel Messi paralizó las redes sociales al compartir un texto muy emotivo en la víspera de la definición del Mundial 2026 ante España. Con palabras que suenan a una profunda despedida, el astro rosarino quiso agradecerle a todo el plantel de la Selección Argentina y al cuerpo técnico por los momentos compartidos.
IMPORTANTE: Axel Kicillof firmó la resolución y hay 37.000 personas que tendrán feriado durante la final del Mundial 2026
El orgullo por la familia de la Selección Argentina
A través de su cuenta de Instagram, el número diez publicó una imagen que reúne a todos los integrantes de la delegación albiceleste en la concentración. El posteo, que superó rápidamente los 738 mil "Me gusta", estuvo acompañado de una reflexión que estrujó los corazones de los fanáticos en la antesala del gran choque decisivo.
"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino", comenzó expresando el capitán en sus redes oficiales, valorando inmensamente el hecho de "compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".
Además de agradecerle a sus compañeros y a las personas que trabajan a diario para que el equipo funcione como una verdadera familia, el ídolo rosarino dejó un mensaje contundente de cara a la esperada final frente al conjunto europeo: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".
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