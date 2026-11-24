Para 2027, el panorama incluye entre cuatro y cinco competencias por conquistar. Ya está clasificado a la Recopa Sudamericana, que jugará ante el ganador de la Copa Libertadores. Además, tiene asegurada la posibilidad de disputar la Supercopa Internacional por haber ganado la Tabla Anual 2026. Si consigue la Copa Argentina, también jugará la Supercopa Argentina. A eso se suma la Recopa de Campeones, en caso de quedarse con la Supercopa Internacional.