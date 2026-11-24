Cuántos títulos le faltan a Riquelme para meterse en el top 3 de presidentes más ganadores de Boca
El actual mandatario xeneize acumula dos conquistas desde que asumió y tiene varias oportunidades para ampliar su palmarés, tanto este año como el que viene.
Juan Román Riquelme tiene un desafío importante por delante como presidente de Boca: meterse en el podio de los dirigentes más ganadores de la historia de la institución. Desde que asumió en 2023, consiguió dos títulos y todavía cuenta con varias oportunidades para aumentar su cosecha entre lo que resta de 2026 y la temporada 2027.
El ranking histórico tiene a Mauricio Macri en la cima, con 16 conquistas durante su gestión entre 1995 y 2007/2008. El segundo lugar pertenece a Alberto J. Armando, quien acumuló 12 títulos: ocho de Primera División, una Copa Argentina, dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. El tercer puesto es de Manlio Anastasi, con nueve trofeos.
Ese último registro marca el objetivo inmediato de Riquelme: necesita ganar siete títulos más para alcanzar las nueve conquistas de Anastasi y ocho para superarlo y convertirse en el tercer presidente más ganador de Boca. Una meta que podría acercarse si logra aprovechar las oportunidades que tendrá en el calendario próximo.
Los títulos que podría ganar Boca en diciembre y en 2027
En lo que queda de 2026, el Xeneize puede sumar hasta tres títulos. Primero, la Copa Argentina, cuya final disputará ante Platense. También está en carrera por el Torneo Clausura y, si lo consigue, tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.
Para 2027, el panorama incluye entre cuatro y cinco competencias por conquistar. Ya está clasificado a la Recopa Sudamericana, que jugará ante el ganador de la Copa Libertadores. Además, tiene asegurada la posibilidad de disputar la Supercopa Internacional por haber ganado la Tabla Anual 2026. Si consigue la Copa Argentina, también jugará la Supercopa Argentina. A eso se suma la Recopa de Campeones, en caso de quedarse con la Supercopa Internacional.
- Tabla Anual
- Copa Sudamericana
- Copa Argentina
- Torneo Clausura
- Trofeo de Campeones
- Supercopa Internacional
- Supercopa Argentina
- Recopa de Campeones
- Recopa Sudamericana
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