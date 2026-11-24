Como jugador: Torneo Apertura 1998, Torneo Clausura 1999 y Copa Libertadores 2000.

Como entrenador: Primera División 2015, Copa Argentina 2015, Liga Profesional por Tabla Anual 2026 y Copa Sudamericana 2026.

Arruabarrena se metió entre los técnicos más ganadores

La nueva conquista también le permitió al Vasco ingresar en el grupo de los cinco entrenadores con más títulos en la historia de Boca, al alcanzar cuatro trofeos como director técnico.

De esta manera, igualó la marca de Miguel Russo y quedó por detrás de Alfio Basile y Juan Carlos Lorenzo, con cinco; Mario Fortunato, con seis; y Carlos Bianchi, quien encabeza el registro histórico con nueve consagraciones.