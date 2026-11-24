Arruabarrena consiguió un logro histórico en Boca que solamente había alcanzado un DT
El Vasco llegó a mitad de año a un club de capa caída, le cambió la cara a un plantel que no encontraba respuestas, salió campeón dos veces y todavía va por más.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 tuvo un significado especial para Rodolfo Arruabarrena. El entrenador consiguió un nuevo título internacional con el club y alcanzó una marca reservada para muy pocos: es el segundo en la historia xeneize que logró levantar una copa fuera del país tanto como jugador como en su función de director técnico.
El antecedente pertenecía exclusivamente a Jorge Benítez. El Chino había integrado el histórico equipo conducido por Juan Carlos Lorenzo que ganó las Copas Libertadores de 1977 y 1978 y la Copa Intercontinental de 1977.
Años después, en 2004, volvió a quedar ligado a una conquista internacional, esta vez como entrenador. Tras asumir de manera interina luego de la salida de Miguel Ángel Brindisi, condujo al equipo hacia el título de la Sudamericana. Ahora, el Vasco consiguió escribir su propio capítulo en esa historia.
Los títulos del Vasco como jugador y entrenador de Boca
El vínculo del actual director técnico con las grandes conquistas internacionales comenzó durante su etapa como futbolista. Fue parte del plantel que obtuvo la Copa Libertadores de 2000 bajo la conducción de Carlos Bianchi, en aquella recordada definición frente a Palmeiras en el estadio Morumbí.
Con la reciente Sudamericana, alcanzó los siete títulos en Boca, distribuidos entre sus dos etapas en la institución:
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Como jugador: Torneo Apertura 1998, Torneo Clausura 1999 y Copa Libertadores 2000.
Como entrenador: Primera División 2015, Copa Argentina 2015, Liga Profesional por Tabla Anual 2026 y Copa Sudamericana 2026.
Arruabarrena se metió entre los técnicos más ganadores
La nueva conquista también le permitió al Vasco ingresar en el grupo de los cinco entrenadores con más títulos en la historia de Boca, al alcanzar cuatro trofeos como director técnico.
De esta manera, igualó la marca de Miguel Russo y quedó por detrás de Alfio Basile y Juan Carlos Lorenzo, con cinco; Mario Fortunato, con seis; y Carlos Bianchi, quien encabeza el registro histórico con nueve consagraciones.
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