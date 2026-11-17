El apuntado de Riquelme: fue campeón del mundo con Messi y Arruabarrena ya lo quiso en Boca
El lateral izquierdo Lautaro Blanco despertó interés por sus buenas actuaciones en el Xeneize y en el club no descartan que pueda recibir ofertas.
Boca comienza a proyectar sus próximos movimientos en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Nicolás Tagliafico. El defensor de la Selección Argentina podría convertirse en una alternativa para el equipo de Rodolfo Arruabarrena si finalmente se concreta una eventual salida de Lautaro Blanco.
El lateral izquierdo se transformó en una de las piezas más importantes del Xeneize durante el ciclo del entrenador. Su regularidad, sus buenos rendimientos y su participación ofensiva lo posicionaron como uno de los futbolistas destacados del plantel. Además, sus actuaciones despertaron atención fuera del club y no se descarta que puedan llegar propuestas desde el exterior.
Por eso, la dirigencia analiza posibles reemplazantes y el campeón del mundo aparece como una opción de jerarquía. De todas maneras, por el momento no existen ofertas ni consultas concretas por el exRosario Central, quien acumula siete asistencias desde la llegada de Arruabarrena e incluso tuvo la oportunidad de utilizar la cinta de capitán.
El antecedente de Nicolás Tagliafico con Arruabarrena en Boca
La posibilidad de que el defensor regrese al fútbol argentino tiene un antecedente particular. Cuando Arruabarrena dirigió su primer ciclo en Boca, durante 2014, ya había mostrado interés en incorporar al entonces futbolista de Banfield. En aquel momento, Tagliafico tenía 22 años y el entrenador había solicitado su contratación.
Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a una diferencia económica de 500.000 dólares en la tasación. Finalmente, el lateral terminó incorporándose a Independiente tres meses después, donde continuó su crecimiento hasta dar el salto al fútbol europeo.
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Cómo es el presente de Tagliafico en Olympique de Lyon
Actualmente, el exIndependiente juega en el Olympique de Lyon, aunque su continuidad durante la temporada se vio condicionada por problemas físicos. De los 18 encuentros disputados por el conjunto francés en la campaña, el argentino solamente pudo participar en seis, y en tres de esas presentaciones ingresó durante los últimos minutos.
Sin embargo, su rendimiento con la Albiceleste durante el Mundial 2026 fue muy destacado. El defensor disputó siete de los ocho partidos posibles y tuvo una actuación importante en la final frente a España. En ese encuentro jugó los 120 minutos y consiguió contener buena parte de los avances de Lamine Yamal.
Así, Taglia vuelve a aparecer en el horizonte del club de la Ribera como una alternativa para reforzar el lateral izquierdo. La posibilidad dependerá, principalmente, de lo que suceda con el futuro de Blanco y de las condiciones que puedan darse para concretar una eventual negociación.
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