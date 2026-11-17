Cómo es el presente de Tagliafico en Olympique de Lyon

Actualmente, el exIndependiente juega en el Olympique de Lyon, aunque su continuidad durante la temporada se vio condicionada por problemas físicos. De los 18 encuentros disputados por el conjunto francés en la campaña, el argentino solamente pudo participar en seis, y en tres de esas presentaciones ingresó durante los últimos minutos.

Sin embargo, su rendimiento con la Albiceleste durante el Mundial 2026 fue muy destacado. El defensor disputó siete de los ocho partidos posibles y tuvo una actuación importante en la final frente a España. En ese encuentro jugó los 120 minutos y consiguió contener buena parte de los avances de Lamine Yamal.

Así, Taglia vuelve a aparecer en el horizonte del club de la Ribera como una alternativa para reforzar el lateral izquierdo. La posibilidad dependerá, principalmente, de lo que suceda con el futuro de Blanco y de las condiciones que puedan darse para concretar una eventual negociación.