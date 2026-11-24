Terminó su gestión con 16 conquistas, una cifra que lo ubica en la cima del ranking histórico de presidentes de la Ribera. Román, por ahora, está lejos de ese número, aunque todavía tiene margen para ampliar su palmarés. El actual mandatario necesita siete títulos más para igualar las nueve conquistas de Manlio Anastasi y ocho para superarlo y meterse en el podio histórico.

El desafío será transformar las oportunidades que tiene por delante en trofeos y darle continuidad a un ciclo que, en sus primeros cuatro años, presenta números similares a los de Macri.