Riquelme igualó una marca de Macri en Boca: cómo fue el primer mandato de cada presidente
El actual mandatario xeneize acumula dos títulos desde que asumió en 2023 y comparte registro con Mauricio Macri y Jorge Amor Ameal.
Los primeros cuatro años de gestión suelen ser una medida interesante para comparar el trabajo de los presidentes de Boca. En ese período, Juan Román Riquelme consiguió dos títulos y alcanzó la misma cantidad que Mauricio Macri y Jorge Amor Ameal durante sus respectivos comienzos al frente del club. Daniel Angelici, en cambio, tuvo un arranque con tres conquistas.
Riquelme asumió en diciembre de 2023 y, hasta el momento, sumó la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por la Tabla Anual 2026 y la Copa Sudamericana 2026. Su balance todavía puede crecer, ya que tiene por delante competencias como la Copa Argentina y el Torneo Clausura, además de los compromisos que podría disputar durante 2027.
En el primer período de Macri, entre 1995 y 1999, se obtuvieron dos campeonatos: el Apertura 1998 y el Clausura 1999. Sin embargo, ese registro inicial fue apenas el comienzo de una etapa histórica. A partir de 2000 llegaron las grandes conquistas internacionales, con las Copas Libertadores y las Intercontinentales que terminaron convirtiendo a su presidencia en la más ganadora de la historia xeneize, con 16 títulos.
Ameal también consiguió dos campeonatos en su primer ciclo: el Apertura 2008 y el Apertura 2011 forman parte de ese balance, ya que la consagración de este último torneo se produjo poco antes de las elecciones presidenciales de Boca. Angelici fue quien más títulos reunió en sus primeros cuatro años: entre 2011 y 2015, su gestión consiguió la Copa Argentina 2011/12, el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15, para alcanzar tres trofeos.
La comparación con Macri, el espejo de Riquelme en Boca
El dato más interesante para el actual presidente aparece al observar el recorrido del expresidente de la Argentina. Los dos consiguieron dos títulos en sus primeros cuatro años, pero el exmandatario logró construir después un ciclo extraordinario, con una fuerte presencia internacional en su segundo mandato.
Terminó su gestión con 16 conquistas, una cifra que lo ubica en la cima del ranking histórico de presidentes de la Ribera. Román, por ahora, está lejos de ese número, aunque todavía tiene margen para ampliar su palmarés. El actual mandatario necesita siete títulos más para igualar las nueve conquistas de Manlio Anastasi y ocho para superarlo y meterse en el podio histórico.
El desafío será transformar las oportunidades que tiene por delante en trofeos y darle continuidad a un ciclo que, en sus primeros cuatro años, presenta números similares a los de Macri.
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