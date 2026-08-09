Jordy Caicedo pidió disculpas por su festejo que desató la bronca en San Lorenzo: qué dijo

Después de convertir su segundo tanto, el atacante se acercó a la tribuna de San Lorenzo, saltó los carteles de publicidad y realizó el gesto del Topo Gigio mirando hacia los hinchas locales. La celebración provocó inmediatamente la reacción de los jugadores del Ciclón y se generó un tumulto dentro del campo de juego. En medio de la tensión, Orlando Gill terminó expulsado por un cabezazo contra Lucas Blondel. Poco después, Diego Martínez decidió reemplazar a Caicedo para evitar que el conflicto pasara a mayores.