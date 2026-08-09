Jordy Caicedo pidió disculpas por su festejo que desató la bronca en San Lorenzo: qué dijo
El delantero ecuatoriano marcó un doblete para el triunfo de Huracán en el clásico, pero su festejo con el Topo Gigio frente a la hinchada de San Lorenzo provocó un tumulto.
Jordy Caicedo fue la gran figura de Huracán en el triunfo 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El delantero ecuatoriano marcó los dos goles del Globo, pero su segundo festejo quedó en el centro de la escena y generó un fuerte cruce entre los futbolistas de ambos equipos.
Después de convertir su segundo tanto, el atacante se acercó a la tribuna de San Lorenzo, saltó los carteles de publicidad y realizó el gesto del Topo Gigio mirando hacia los hinchas locales. La celebración provocó inmediatamente la reacción de los jugadores del Ciclón y se generó un tumulto dentro del campo de juego. En medio de la tensión, Orlando Gill terminó expulsado por un cabezazo contra Lucas Blondel. Poco después, Diego Martínez decidió reemplazar a Caicedo para evitar que el conflicto pasara a mayores.
Jordy Caicedo pidió disculpas por su festejo que desató la bronca en San Lorenzo
Luego del partido, el delantero de 28 años reconoció que su festejo no fue el adecuado y pidió disculpas: “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán”, explicó Caicedo en diálogo con TNT Sports.
El ecuatoriano también admitió que no le gustó tener que abandonar el partido por lo ocurrido: “Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto, no me sentó bien. Sabía que tenía amarilla y me iban a buscar, por eso decidimos salir”, señaló.
Más allá del episodio, Caicedo se mostró feliz por una victoria histórica para Huracán, que volvió a ganar como visitante ante San Lorenzo después de 25 años: “Es lindo hacer historia con este club. Se palpitaba que hoy podía ser el día”, expresó.
Finalmente, el delantero le dedicó el triunfo a sus seres queridos y a los hinchas del Globo: “Contento por esta alegría, porque gracias a Dios conseguimos una victoria importante en un campo que hacía mucho no lográbamos. Quiero dedicarle el triunfo a mi hija y a la hinchada quemera”.
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