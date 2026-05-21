Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE
Enterate de todas las opciones para seguir de cerca el partido de Racing en vivo y en directo. Te contamos los detalles de la gran transmisión.
El equipo de Racing se prepara para vivir una jornada trascendental por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026. Este jueves, desde las 21.00 horas, la gran escuadra de Avellaneda buscará una victoria clave ante el elenco de Caracas frente a toda su apasionada hinchada local.
Por dónde mirar el partido de Racing
Si bien el partido no irá por la pantalla de Fox Sports, el evento será televisado en vivo a través de la señal de ESPN en los principales cableoperadores. Además, de manera online se podrá ver descargando el servicio de Disney+ o ESPN Extra.
IMPORTANTE: Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing
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