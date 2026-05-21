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Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

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Enterate de todas las opciones para seguir de cerca el partido de Racing en vivo y en directo. Te contamos los detalles de la gran transmisión.

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE
Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas

Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO y ONLINE

El equipo de Racing se prepara para vivir una jornada trascendental por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026. Este jueves, desde las 21.00 horas, la gran escuadra de Avellaneda buscará una victoria clave ante el elenco de Caracas frente a toda su apasionada hinchada local.

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Racing se juega a todo o nada ante el Caracas

Racing se juega a todo o nada ante el Caracas

Por dónde mirar el partido de Racing

Si bien el partido no irá por la pantalla de Fox Sports, el evento será televisado en vivo a través de la señal de ESPN en los principales cableoperadores. Además, de manera online se podrá ver descargando el servicio de Disney+ o ESPN Extra.

IMPORTANTE: Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing

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