Cumbre en River por el futuro de Marcelo Gallardo, con Stefano Di Carlo presente
Se espera novedades respecto al futuro del entrenador y del equipo, luego que trascendiera que el "Muñeco" evaluó la posibilidad de renunciar.
La continuidad de Marcelo Gallardo al frente de River es el tema del inicio de la semana, y mientras que lo primero confirmado es que estuvo dirigiendo la práctica de este lunes en el River Camp de Ezeiza, mantenía una cumbre clave con el presidente, Stefano Di Carlo.
Pese a haber evaluado la posibilidad de renunciar, el "Muñeco" tendría decidido continuar en su cargo, pero la presencia del máximo mandatario en el predio, generó otro mando de incertidumbre, a la espera de novedades sobre el futuro del entrenador y del equipo.
En este marco, Di Carlo estuvo al menos dos horas reunido con el DT, mientras en simultáneo comenzaron a sonar rumores que indican que daría un paso al costado y que el jueves ante Banfield en el Monumental dirigiría el último partido.
De acuerdo con las primeras informaciones, además del entrenador y el presidente de River, estuvo presente Enzo Francescoli en la cumbre. Cerca de las 21 horas, Gallardo continuaba en su oficina del River Camp junto a su cuerpo técnico, mientras que los dirigentes ya se habían retirado del predio.
El "Millonario" suma 7 puntos en 6 fechas y el jueves enfrentará al "Taladro" de local por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. Se trata de una crisis de resultados pero también de funcionamiento, ya que el equipo sigue sin aparecer.
NOTA EN DESARROLLO
