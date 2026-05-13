Curazao rompe otro récord mundialista: tendrá al DT más veterano de la Copa del Mundo
Tras la salida de Fred Rutten, la federación decidió el regreso de Dick Advocaat, quien a sus 78 años se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista.
Curazao ya había asegurado un lugar especial dentro de la historia del fútbol cuando consiguió clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Sin embargo, a menos de un mes del inicio del torneo, la pequeña nación caribeña volvió a transformarse en noticia por otro motivo impactante: Dick Advocaat regresará como entrenador del seleccionado y se convertirá en el director técnico más longevo en dirigir en un Mundial.
La Federación de Fútbol de Curazao tomó la decisión después de un ciclo muy corto y problemático de Fred Rutten, quien había asumido el cargo en febrero tras la salida del propio Advocaat. Los resultados negativos, sumados a fuertes diferencias internas dentro del plantel y el cuerpo técnico, terminaron acelerando una salida que parecía impensada hace apenas unos días.
El regreso del experimentado entrenador neerlandés no solo devolvió tranquilidad puertas adentro, sino que además despertó ilusión en una selección que atraviesa el momento más importante de toda su historia. Advocaat, de 78 años, había sido el gran arquitecto de la clasificación mundialista.
Bajo su conducción, Curazao logró el boleto al torneo de manera invicta y consolidó un equipo competitivo pese a las limitaciones estructurales de un país con apenas 156 mil habitantes y 444 kilómetros cuadrados de superficie. Meses atrás, el entrenador decidió alejarse del cargo por cuestiones familiares, especialmente para acompañar a su hija durante un delicado problema de salud.
Con el paso de las semanas y la mejoría en la situación familiar, la posibilidad de regresar comenzó a tomar fuerza. Además, trascendió que varios referentes del plantel manifestaron públicamente su deseo de volver a trabajar con el técnico neerlandés. La relación entre los futbolistas y Rutten nunca terminó de consolidarse, y eso quedó reflejado tanto en el funcionamiento del equipo como en los resultados obtenidos durante su breve gestión.
El regreso de Advocaat también estuvo fuertemente condicionado por factores económicos. Uno de los principales patrocinadores de la selección lanzó un ultimátum a la federación y dejó en claro que retiraría su apoyo financiero después del Mundial si el histórico entrenador no regresaba al cargo. La empresa, fundamental para la logística y el funcionamiento cotidiano del seleccionado, cubre vuelos, traslados y distintos gastos operativos que resultan claves para una federación de recursos limitados.
La situación generó una enorme presión sobre los dirigentes, que finalmente optaron por dar marcha atrás y volver a confiar en quien había conseguido la histórica clasificación. La ironía es que el propio Advocaat había recomendado a Rutten como sucesor cuando decidió dejar el puesto meses atrás. Sin embargo, el desgaste interno y la falta de resultados terminaron provocando el regreso del llamado “Pequeño General”.
Cuando Curazao debute el 14 de junio frente a Alemania en Houston, Advocaat romperá oficialmente el récord como entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo. Superará así a técnicos históricos como Otto Rehhagel, Óscar Washington Tabárez y Louis van Gaal, quienes habían participado en distintos mundiales con 71 años.
La selección caribeña compartirá el Grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Más allá de la enorme dificultad deportiva que implica competir frente a potencias internacionales, en Curazao ya sienten que lograron algo extraordinario. Con el regreso del entrenador que los llevó hasta la máxima cita y una estabilidad recuperada puertas adentro, el pequeño país sueña con seguir escribiendo páginas inolvidables en el escenario más grande del fútbol mundial.
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