Curazao rompe otro récord mundialista: tendrá al DT más veterano de la Copa del Mundo

Con el paso de las semanas y la mejoría en la situación familiar, la posibilidad de regresar comenzó a tomar fuerza. Además, trascendió que varios referentes del plantel manifestaron públicamente su deseo de volver a trabajar con el técnico neerlandés. La relación entre los futbolistas y Rutten nunca terminó de consolidarse, y eso quedó reflejado tanto en el funcionamiento del equipo como en los resultados obtenidos durante su breve gestión.

El regreso de Advocaat también estuvo fuertemente condicionado por factores económicos. Uno de los principales patrocinadores de la selección lanzó un ultimátum a la federación y dejó en claro que retiraría su apoyo financiero después del Mundial si el histórico entrenador no regresaba al cargo. La empresa, fundamental para la logística y el funcionamiento cotidiano del seleccionado, cubre vuelos, traslados y distintos gastos operativos que resultan claves para una federación de recursos limitados.

Dick Advocaat

La situación generó una enorme presión sobre los dirigentes, que finalmente optaron por dar marcha atrás y volver a confiar en quien había conseguido la histórica clasificación. La ironía es que el propio Advocaat había recomendado a Rutten como sucesor cuando decidió dejar el puesto meses atrás. Sin embargo, el desgaste interno y la falta de resultados terminaron provocando el regreso del llamado “Pequeño General”.

Cuando Curazao debute el 14 de junio frente a Alemania en Houston, Advocaat romperá oficialmente el récord como entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo. Superará así a técnicos históricos como Otto Rehhagel, Óscar Washington Tabárez y Louis van Gaal, quienes habían participado en distintos mundiales con 71 años.

La selección caribeña compartirá el Grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Más allá de la enorme dificultad deportiva que implica competir frente a potencias internacionales, en Curazao ya sienten que lograron algo extraordinario. Con el regreso del entrenador que los llevó hasta la máxima cita y una estabilidad recuperada puertas adentro, el pequeño país sueña con seguir escribiendo páginas inolvidables en el escenario más grande del fútbol mundial.