River y Gimnasia, un historial de mata-mata con ventaja platense que puede cambiar hoy
El registro histórico marca una particularidad: pese a la amplia superioridad riverplatense en el historial general, Gimnasia domina los enfrentamientos mano a mano.
River y Gimnasia de La Plata protagonizarán este miércoles uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El estadio Monumental será escenario de un nuevo capítulo entre dos equipos con muchísima historia dentro del fútbol argentino y con antecedentes muy particulares cuando se enfrentan en series de eliminación directa.
Aunque el historial general favorece ampliamente al conjunto de Núñez, la realidad cambia cuando se observan exclusivamente los cruces mata-mata. En Primera División, ambos clubes se enfrentaron en 198 oportunidades, con 105 victorias para River, 47 empates y apenas 46 triunfos para Gimnasia. Sin embargo, en partidos decisivos el Lobo logró construir una ventaja que todavía conserva y que intentará ampliar en esta nueva presentación.
El primer antecedente de eliminación directa entre ambos se remonta a 1918, en plena era amateur del fútbol argentino. Aquel encuentro correspondió a los octavos de final de la Copa de Honor y terminó con triunfo de Gimnasia por 1-0 gracias a un gol de Miguel Curell. El partido se disputó en La Boca y le permitió al conjunto platense avanzar a la siguiente ronda, aunque posteriormente quedaría eliminado por Platense.
Gimnasia cae en el historial general ante River pero domina los mata-mata
Durante décadas no volvieron a cruzarse en este tipo de definiciones hasta que en 1993 protagonizaron la final de la Copa Centenario, torneo especial organizado para celebrar los cien años de la AFA. Esa noche quedó grabada en la memoria de los hinchas triperos porque Gimnasia derrotó 3-1 a River en el Bosque y levantó un título muy recordado por la institución. Hugo Guerra, Pablo Fernández y Guillermo Barros Schelotto marcaron para el local, mientras que Facundo Villalba descontó para el Millonario.
La revancha riverplatense recién llegó en 1999, en un desempate correspondiente a la clasificación para la Copa Libertadores. Boca había ganado ambos torneos de la temporada y eso obligó a jugar una liguilla especial entre River y Gimnasia. En un partidazo disputado en el estadio José Amalfitani, el equipo de Núñez se impuso 3-2 y consiguió el boleto internacional. Aquel encuentro quedó marcado, entre otras cosas, por una espectacular chilena de Sebastián Romero y por el gol definitivo de Javier Saviola.
Los antecedentes más recientes corresponden a la Copa Argentina. En 2016, River eliminó al Lobo en semifinales con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario, camino a una nueva consagración en el certamen. Pero dos años después, nuevamente en semifinales, Gimnasia tuvo revancha: igualaron en tiempo reglamentario y el conjunto platense avanzó tras imponerse en la definición por penales, aunque luego perdería la final frente a Rosario Central.
Así, el registro de cruces eliminatorios muestra una ventaja mínima para Gimnasia, que lidera por tres clasificaciones contra dos. Por eso, el partido de este miércoles adquiere un valor especial también desde lo estadístico. Si el de Núñez logra avanzar a semifinales del Apertura, emparejará el historial mano a mano y equilibrará una serie histórica que siempre entregó encuentros cargados de tensión y dramatismo.
Una por una, las eliminatorias mano a mano entre River y Gimnasia
- Copa de Honor 1918: River 0-1 Gimnasia
- Copa de Centenario 1993: Gimasia 3-1 River
- Liguilla Pre-Libertadores 1999: River 3-2 Gimnasia
- Copa Argentina 2016: River 2-0 Gimnasia
- Copa Argentina 2018: River 2 (5)-2 (6) Gimnasia
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