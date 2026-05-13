River y Gimnasia, un historial de mata-mata con ventaja platense que puede cambiar hoy

Embed - River Plate 3 vs Gimnasia LP 2 Clasificacion Copa Libertadores 1999 cancha Velez FUTBOL RETRO TV

La revancha riverplatense recién llegó en 1999, en un desempate correspondiente a la clasificación para la Copa Libertadores. Boca había ganado ambos torneos de la temporada y eso obligó a jugar una liguilla especial entre River y Gimnasia. En un partidazo disputado en el estadio José Amalfitani, el equipo de Núñez se impuso 3-2 y consiguió el boleto internacional. Aquel encuentro quedó marcado, entre otras cosas, por una espectacular chilena de Sebastián Romero y por el gol definitivo de Javier Saviola.

Embed - #EfeméridesCopaArgentina: River - Gimnasia La Plata (Semifinales de la edición 2015-2016)

Los antecedentes más recientes corresponden a la Copa Argentina. En 2016, River eliminó al Lobo en semifinales con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario, camino a una nueva consagración en el certamen. Pero dos años después, nuevamente en semifinales, Gimnasia tuvo revancha: igualaron en tiempo reglamentario y el conjunto platense avanzó tras imponerse en la definición por penales, aunque luego perdería la final frente a Rosario Central.

Embed - River Plate vs Gimnasia 2-2 | RESUMEN Y GOLES | PENALES (4-5) Copa Argentina 28/11/2018

Así, el registro de cruces eliminatorios muestra una ventaja mínima para Gimnasia, que lidera por tres clasificaciones contra dos. Por eso, el partido de este miércoles adquiere un valor especial también desde lo estadístico. Si el de Núñez logra avanzar a semifinales del Apertura, emparejará el historial mano a mano y equilibrará una serie histórica que siempre entregó encuentros cargados de tensión y dramatismo.

Una por una, las eliminatorias mano a mano entre River y Gimnasia

Copa de Honor 1918: River 0-1 Gimnasia

Copa de Centenario 1993: Gimasia 3-1 River

Liguilla Pre-Libertadores 1999: River 3-2 Gimnasia

Copa Argentina 2016: River 2-0 Gimnasia

Copa Argentina 2018: River 2 (5)-2 (6) Gimnasia