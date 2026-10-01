Cuti Romero reveló quiénes lo eligieron como el nuevo capitán de la Selección Argentina
El defensor cordobés fue titular y capitán en la goleada ante Bolivia en el Kempes y explicó quiénes participaron de la decisión.
Cristian “Cuti” Romero vivió una noche especial con la camiseta de la Selección Argentina. En el estadio Mario Alberto Kempes, ante su gente y acompañado por familiares, el defensor fue capitán y además convirtió uno de los goles en la goleada por 4-0 frente a Bolivia. El partido significó mucho más que una nueva presentación para el futbolista cordobés, que comenzó a asumir un rol central dentro del equipo de Lionel Scaloni.
La cinta que llevó Romero representa una nueva etapa para la Albiceleste después de los años en los que Lionel Messi ocupó el principal lugar de liderazgo. El propio marcador central reconoció que se trata de una responsabilidad importante y explicó cómo llegó a convertirse en uno de los capitanes elegidos por el cuerpo técnico y sus compañeros.
Cuti Romero habló de su debut y de la capitanía
Después del triunfo ante Bolivia, dialogó con TyC Sports y recordó que el escenario tenía un significado especial para él. Diez años atrás había debutado allí con la camiseta de Belgrano y ahora regresó al Kempes en una situación completamente diferente: como jugador consolidado de la Selección Argentina y portador de la cinta.
“Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado”.
El defensor dejó en claro que entiende la dimensión del desafío. Ser capitán después de una etapa marcada por Messi implica asumir una función diferente dentro del plantel, especialmente por la influencia que tuvo el astro rosarino durante los últimos años.
¿Quiénes eligieron a Cuti como capitán de Argentina?
Romero también contó cómo se produjo la elección que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la Selección. Según explicó, Lionel Scaloni ya le había comunicado tiempo atrás que iba a ocupar el tercer lugar en la línea de capitanes: “Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Leo y Otra me eligieron y me toca asumir esa responsabilidad y agradecer. A Leo lo vamos a extrañar mucho, es nuestra bandera. No va a haber otro como él”.
Las palabras del defensor reflejan además el lugar que la Pulga conserva dentro del grupo pese a su salida progresiva de la actividad internacional. El zaguero central destacó especialmente el legado del capitán histórico y dejó claro que la nueva generación tendrá que continuar con esa identidad. El mensaje adquiere relevancia en una Selección que atraviesa un proceso de renovación.
La advertencia de Scaloni para el nuevo capitán
El entrenador también se refirió públicamente al defensor después de la victoria ante Bolivia. Scaloni destacó sus condiciones futbolísticas, aunque marcó algunos aspectos que Romero deberá cuidar en esta nueva función. “Es de los mejores centrales del mundo", sentenció.
Y agregó: "Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo. A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar“.
El orgullo de la familia de Cuti Romero
La noche del defensor también estuvo marcada por la presencia de su familia. Antes del encuentro, su mamá, Rosa, habló con TyC Sports y expresó su orgullo por el camino recorrido por su hijo.
“Muy orgullosa y con mucha bendición, todo lo mejor como siempre para él y todos los argentinos en esta nueva etapa que empieza la Selección, muy contenta. De la constancia, el sacrificio, toda la capacidad que siempre tuvo, la fortaleza mental que es lo que ha llevado a estar hoy a donde está”, sostuvo.
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