Cuti Romero reveló quiénes lo eligieron como el nuevo capitán de la Selección Argentina

©️️ "HOY ES UN DÍA QUE LO VOY A GUARDAR PARA TODA MI VIDA. TENEMOS EL EJEMPLO Y LO VAMOS A EXTRAÑAR A LEO"



Cuti Romero fue elegido por Scaloni para ser el capitán de la Selección, tras el retiro de Messi y tuvo su estreno ante Bolivia en Córdoba marcando un gol de cabeza.



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¿Quiénes eligieron a Cuti como capitán de Argentina?

Romero también contó cómo se produjo la elección que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la Selección. Según explicó, Lionel Scaloni ya le había comunicado tiempo atrás que iba a ocupar el tercer lugar en la línea de capitanes: “Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Leo y Otra me eligieron y me toca asumir esa responsabilidad y agradecer. A Leo lo vamos a extrañar mucho, es nuestra bandera. No va a haber otro como él”.

Las palabras del defensor reflejan además el lugar que la Pulga conserva dentro del grupo pese a su salida progresiva de la actividad internacional. El zaguero central destacó especialmente el legado del capitán histórico y dejó claro que la nueva generación tendrá que continuar con esa identidad. El mensaje adquiere relevancia en una Selección que atraviesa un proceso de renovación.

La advertencia de Scaloni para el nuevo capitán

El entrenador también se refirió públicamente al defensor después de la victoria ante Bolivia. Scaloni destacó sus condiciones futbolísticas, aunque marcó algunos aspectos que Romero deberá cuidar en esta nueva función. “Es de los mejores centrales del mundo", sentenció.

Y agregó: "Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo. A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar“.

© "ADEMÁS DE SER UN GRAN FUTBOLISTA, ES EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN Y FORMARÁ PARTE DE LA HISTORIA. SU COMPORTAMIENTO TIENE QUE SER EJEMPLAR"



Tras la victoria por 4-0 ante Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Cuti Romero, quien llevó la cinta de… pic.twitter.com/x7VMzBYRCy — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

El orgullo de la familia de Cuti Romero

La noche del defensor también estuvo marcada por la presencia de su familia. Antes del encuentro, su mamá, Rosa, habló con TyC Sports y expresó su orgullo por el camino recorrido por su hijo.

“Muy orgullosa y con mucha bendición, todo lo mejor como siempre para él y todos los argentinos en esta nueva etapa que empieza la Selección, muy contenta. De la constancia, el sacrificio, toda la capacidad que siempre tuvo, la fortaleza mental que es lo que ha llevado a estar hoy a donde está”, sostuvo.