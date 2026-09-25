Lionel Scaloni confirmó al Cuti Romero como nuevo capitán de la Selección Argentina
El entrenador de la Albiceleste definió quién llevará la cinta cuando Lionel Messi deje de ser el capitán del equipo. Será el principal heredero y ya tiene antecedentes.
Lionel Scaloni confirmó una de las decisiones más importantes pensando en la etapa de la Selección Argentina después de Lionel Messi: Cristian "Cuti" Romero será el nuevo capitán del equipo cuando el rosarino deje de llevar la cinta.
El entrenador de la Albiceleste dio a conocer su elección durante una conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA, en la previa de los próximos compromisos internacionales. De esta manera, el defensor central aparece como el principal referente para asumir el liderazgo dentro del campo cuando se produzca el esperado cambio de ciclo.
Scaloni explicó que la decisión no surgió de manera improvisada, sino que responde al lugar que Romero ya ocupa dentro de la estructura del seleccionado. "El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi). Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado", afirmó el técnico.
Cuti Romero ya sabe lo que es ser capitán de Argentina
La definición ubica al actual defensor del Atlético de Madrid como el futbolista elegido para asumir una responsabilidad que, durante los últimos años, estuvo asociada principalmente a Messi. El Cuti no tendrá que estrenarse en esa función cuando finalmente reciba la cinta de manera definitiva. El defensor ya tuvo la oportunidad de ser capitán de la Selección Argentina en diferentes encuentros.
Su primera experiencia se produjo en 2025, durante el triunfo por 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella oportunidad comenzó el partido con el brazalete hasta que ingresó Messi. Posteriormente, volvió a ejercer como capitán en un amistoso frente a Venezuela, disputado en octubre de ese mismo año. También llevó la cinta en el triunfo por 2-1 frente a Mauritania, en un encuentro previo al Mundial 2026.
Estos antecedentes explican parte de la elección de Scaloni, quien considera al defensor como uno de los referentes naturales del plantel. De todos modos, el entrenador también mencionó a otros futbolistas que podrían asumir el liderazgo en determinados partidos. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez aparecen dentro de ese grupo de jugadores con experiencia suficiente para llevar el brazalete.
La sucesión de Messi empieza a tomar forma
La decisión de Scaloni llega en un momento particularmente significativo para la Selección Argentina. El equipo se prepara para una serie de amistosos que incluye los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, mientras crece la expectativa por la despedida de Messi del seleccionado.
El partido ante Benín, previsto para el 6 de octubre, aparece como uno de los encuentros centrales de esta nueva etapa, ya que estará marcado por el adiós del máximo referente de la historia reciente del equipo.
En ese contexto, la designación permite comenzar a definir cómo quedará estructurado el liderazgo de la Selección Argentina después de la salida de Messi. El defensor, además, tendrá que compartir esa responsabilidad con otros referentes del plantel que ya cuentan con experiencia y peso dentro del vestuario.
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