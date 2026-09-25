Lionel Scaloni confirmó al Cuti Romero como nuevo capitán de la Selección Argentina

Estos antecedentes explican parte de la elección de Scaloni, quien considera al defensor como uno de los referentes naturales del plantel. De todos modos, el entrenador también mencionó a otros futbolistas que podrían asumir el liderazgo en determinados partidos. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez aparecen dentro de ese grupo de jugadores con experiencia suficiente para llevar el brazalete.

La sucesión de Messi empieza a tomar forma

La decisión de Scaloni llega en un momento particularmente significativo para la Selección Argentina. El equipo se prepara para una serie de amistosos que incluye los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, mientras crece la expectativa por la despedida de Messi del seleccionado.

El partido ante Benín, previsto para el 6 de octubre, aparece como uno de los encuentros centrales de esta nueva etapa, ya que estará marcado por el adiós del máximo referente de la historia reciente del equipo.

En ese contexto, la designación permite comenzar a definir cómo quedará estructurado el liderazgo de la Selección Argentina después de la salida de Messi. El defensor, además, tendrá que compartir esa responsabilidad con otros referentes del plantel que ya cuentan con experiencia y peso dentro del vestuario.