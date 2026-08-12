Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid y será dirigido por el Cholo Simeone
El defensor campeón del mundo deja Tottenham y se muda a España para continuar su carrera bajo las órdenes del entrenador argentino.
Cristian Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, deja Tottenham después de varias temporadas en Inglaterra y se convertirá en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone. La información fue revelada por el periodista Gastón Edul, quien confirmó que el conjunto español finalmente logró concretar una incorporación que había buscado durante distintos mercados de pases.
El acuerdo contempla un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, mientras que el defensor firmará contrato por cinco años. De esta manera, el club madrileño se asegura a uno de los zagueros argentinos de mayor jerarquía y experiencia en el fútbol europeo.
Romero había estado en el radar del Colchonero en más de una oportunidad. El interés del club español por el marcador central no era nuevo y las partes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo anteriormente, aunque las negociaciones no habían terminado de concretarse. Ahora, el escenario cambió y el equipo español avanzó definitivamente para quedarse con el defensor argentino, que tendrá como entrenador a Simeone y continuará su carrera en una de las principales ligas de Europa.
Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid y será dirigido por el Cholo Simeone
El defensor surgido de Belgrano llegó al fútbol europeo después de destacarse en Argentina y posteriormente pasó por distintas experiencias en Italia e Inglaterra. En Tottenham se consolidó como una pieza importante de la defensa y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel.
Su salida supone el final de una etapa importante, pero también abre una nueva oportunidad en España. El campeón del mundo será dirigido por Simeone, otro de los grandes referentes del fútbol argentino, y tendrá el desafío de adaptarse rápidamente a un equipo que históricamente hizo de su solidez defensiva una de sus principales características.
La llegada al Atlético tiene además un antecedente particular. El club español había intentado contratar al argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación. Sin embargo, Tottenham consiguió retenerlo en aquellas oportunidades. Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto. El conjunto inglés aceptó desprenderse del defensor mediante una operación que alcanzará los 40 millones de euros entre el monto del traspaso y los objetivos incluidos, mientras que el futbolista se comprometió por cinco temporadas con su nuevo equipo.
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