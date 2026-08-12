Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid y será dirigido por el Cholo Simeone

Romero había estado en el radar del Colchonero en más de una oportunidad. El interés del club español por el marcador central no era nuevo y las partes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo anteriormente, aunque las negociaciones no habían terminado de concretarse. Ahora, el escenario cambió y el equipo español avanzó definitivamente para quedarse con el defensor argentino, que tendrá como entrenador a Simeone y continuará su carrera en una de las principales ligas de Europa.