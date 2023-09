Se siente He-Man: la emotiva historia del Cuti Romero que reveló su madre

El defensor de Tottenham en el primer partido de la Scaloneta en el Monumental levantó al público en cada uno de los cruces y sobre el final del partido recibió su primera ovación del público argentino con el "Cuti, Cuti".

La historia de Cuti Romero con su mamá

Si bien en el presente del defensor de 25 años está pasando el mejor momento de su carrera en sus comienzos en este deporte sufrió mucho, se encontró con muchos obstáculos que siempre lo hicieron dudar pero que lo hicieron cada vez más fuerte.

Justamente, su mamá Rosa contó en una emotiva nota radial un detalle que tuvo Cristian cuando logró cobrar su primer sueldo importante en el fútbol: “Yo siempre le hablaba y le hacía hincapié en que él tenía que invertir en tener su techo. Entonces una vez se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Creía que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él", comenzó el relato.

Y además reveló: "Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda, toda amueblada. Hasta que de repente me dice: 'Esta casa es mi regalo de cumpleaños, má'. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono...".

Embed "Yo siempre le hablaba y le hacía hincapié en que él tenía que invertir en tener su techo. Entonces una vez se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Creía que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él"



