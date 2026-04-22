Crisis total en Londres: Tottenham busca psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

El panorama deportivo es, cuanto menos, alarmante. Con solo cinco fechas por delante y apenas 31 unidades, el margen de error para el equipo de Londres desapareció por completo. Tal como habías consultado, este es el cronograma de partidos que determinará si el Tottenham logra la hazaña de la permanencia:

vs. Wolverhampton Wanderers (V): El primer gran desafío ante un rival que ya perdió la categoría y no juega por nada.

vs. Aston Villa (V): Un duelo durísimo ante el equipo del Dibu Martínez, que pelea en la parte alta de la tabla.

vs. Chelsea (V): El derbi londinense frente al equipo de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

vs. Leeds United (L): Una final anticipada contra un rival directo en la lucha por no descender.

vs. Everton (L): El cierre del torneo en casa, posiblemente con la permanencia en juego hasta el último minuto.

La lucha por la supervivencia está al rojo vivo. Mientras el Tottenham intenta reordenarse psicológicamente, mira de reojo lo que hacen sus competidores directos: el West Ham cosecha 33 puntos, el Nottingham Forest tiene 36 y el Leeds suma 39. En un contexto donde la tabla arde, los Spurs apuestan a que un cambio de mentalidad desde el consultorio sea la llave para no acompañar al Wolverhampton en la pérdida de la categoría al final de esta temporada 2026.