Preocupación en la Selección: Ayala habló sobre la lesión de Cuti Romero y su recuperación
Desde el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni siguen de cerca la evolución del defensor, que sufrió un golpe en Inglaterra y llega con lo justo al Mundial 2026.
La lesión de Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El defensor del Tottenham Hotspur debió abandonar el campo de juego tras un fuerte choque durante un partido ante Sunderland, una situación que generó preocupación inmediata tanto en su club como en el combinado nacional.
El zaguero protagonizó un golpe fortuito con su propio arquero, Antonín Kinský, que impactó en la zona cercana a su rodilla derecha. Luego de intentar continuar en el partido, el futbolista no pudo sostenerse en cancha y se retiró visiblemente afectado, entre lágrimas, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo.
Con el paso de las horas, los estudios médicos trajeron cierto alivio al descartar una lesión de mayor gravedad. En ese contexto, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, brindó detalles sobre el diagnóstico y el camino a seguir.
"Esta mañana nos enteramos que la resonancia dio eso. A ver... 'gracias a Dios', que no hay nada más en la rodilla", expresó con cautela el exdefensor, al tiempo que explicó cómo será el proceso de recuperación: "Laburo, inmovilizarán. Seguramente un plasma rico en plaqueta, lo que se usa ahora y bueno, inmovilizarlo una semana y después se verá".
Más allá del cuadro puntual, Ayala también describió cómo trabaja el cuerpo técnico para monitorear a los futbolistas que integran la Selección. En plena recta final hacia la Copa del Mundo, el seguimiento es constante y minucioso. "Empezamos todas los noches y fines de semana a rezar para que no les pase nada, que terminen sus partidos. Estamos siempre comunicándonos por teléfono o vía Zoom para ver cómo anduvo cada uno", comentó, dejando entrever la tensión que genera este período previo.
En esa misma línea, detalló la metodología interna del grupo de trabajo: "Nosotros nos repartimos entre el Cuerpo Técnico varios jugadores y bueno, somos los encargados de seguirlos, de ver cómo están y si hay algo que tiene que entrar el doctor, ya entra él".
Por último, Ayala reveló una recomendación que Scaloni les transmitió a los jugadores pensando en el cuidado físico: "Nosotros lo que hicimos, que Leo les dijo fue 'en algún momento piensen en la Selección, cuando esté creen que tiene (algo), piensen un poquito".
Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la evolución de Romero será clave para el armado defensivo del equipo argentino. Si bien el panorama inicial trajo alivio, el tiempo de recuperación será determinante para saber si podrá llegar en plenitud a la cita más importante del fútbol.
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