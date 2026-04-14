Preocupación en la Selección: Ayala habló sobre la lesión de Cuti Romero y su recuperación

En esa misma línea, detalló la metodología interna del grupo de trabajo: "Nosotros nos repartimos entre el Cuerpo Técnico varios jugadores y bueno, somos los encargados de seguirlos, de ver cómo están y si hay algo que tiene que entrar el doctor, ya entra él".

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Por último, Ayala reveló una recomendación que Scaloni les transmitió a los jugadores pensando en el cuidado físico: "Nosotros lo que hicimos, que Leo les dijo fue 'en algún momento piensen en la Selección, cuando esté creen que tiene (algo), piensen un poquito".

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la evolución de Romero será clave para el armado defensivo del equipo argentino. Si bien el panorama inicial trajo alivio, el tiempo de recuperación será determinante para saber si podrá llegar en plenitud a la cita más importante del fútbol.

Embed "SCALONI LES DIJO: 'PIENSEN EN LA SELECCIÓN'"



Ante la lesión del Cuti Romero y las alarmas de otros jugadores a dos meses del Mundial, Roberto Ayala, ayudante de campo de la Selección, expresó la procupación del Cuerpo Técnico @cuerpotecnicook pic.twitter.com/oJQHIW5ksW — Diario Olé (@DiarioOle) April 14, 2026