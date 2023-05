Dalma Maradona: "Por nada del mundo cambiaría a Diego como mi papá"

Tras la consagración del Nápoli en la Serie A, Dalma Maradona habló con emoción junto a Ernesto Tenenbaum. “Por la calle me pasa que la gente viene, me abraza y me habla como si me conociera, yo me asusto porque no me lo espero, pero después me quedo charlando. Cuando era chica no lo entendía tanto. De chica decía que decía tenía un papá que jugaba un poco bien al fútbol”, inició.