Dani Alves reapareció como predicador tras su paso por la cárcel: "Cristo me hizo libre"
El exfutbolista brasileño participó de un multitudinario evento religioso en Madrid y compartió un fuerte testimonio sobre su experiencia en prisión.
El exjugador brasileño Dani Alves volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos del ámbito deportivo. Tras haber pasado 14 meses en prisión en el marco de una causa por agresión sexual que concluyó con su absolución, el exlateral participó como orador en un evento religioso de gran magnitud realizado en España.
La actividad tuvo lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano, donde se desarrolló el encuentro The Change Madrid 2026, una convocatoria que reunió a miles de personas en uno de los eventos evangélicos más importantes del continente. Allí, Alves compartió su testimonio personal y centró su mensaje en la fe como motor de transformación.
Durante su intervención, el brasileño hizo referencia directa a su tiempo en prisión y al impacto espiritual que, según sus palabras, tuvo esa experiencia en su vida. “Estuve 14 meses en la cárcel, ahí Cristo me hizo libre”, expresó, en una de las frases más resonantes de su discurso.
El exfutbolista profundizó su reflexión con un mensaje dirigido a los presentes: “No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros”. Sus palabras buscaron conectar con situaciones personales más allá del encierro físico, apelando a una interpretación espiritual del concepto de libertad.
A lo largo de su exposición, también abordó el cambio que afirma haber experimentado. “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”, sostuvo. Y agregó una frase que sintetiza su postura actual: “Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores”.
Hacia el cierre, el tono se volvió aún más enfático. “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, afirmó, antes de concluir con una advertencia dirigida al público: “La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo”.
Más allá de este nuevo perfil vinculado a la religión, Alves mantiene un vínculo con el fútbol. Recientemente se confirmó su participación como uno de los propietarios de un club en Portugal, lo que indica que, aunque desde otro rol, continúa ligado al deporte que marcó su carrera.
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