Dani Alves reapareció como predicador tras su paso por la cárcel: "Cristo me hizo libre"

El exfutbolista profundizó su reflexión con un mensaje dirigido a los presentes: “No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros”. Sus palabras buscaron conectar con situaciones personales más allá del encierro físico, apelando a una interpretación espiritual del concepto de libertad.

A lo largo de su exposición, también abordó el cambio que afirma haber experimentado. “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”, sostuvo. Y agregó una frase que sintetiza su postura actual: “Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores”.

dani alves

Hacia el cierre, el tono se volvió aún más enfático. “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, afirmó, antes de concluir con una advertencia dirigida al público: “La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo”.

Más allá de este nuevo perfil vinculado a la religión, Alves mantiene un vínculo con el fútbol. Recientemente se confirmó su participación como uno de los propietarios de un club en Portugal, lo que indica que, aunque desde otro rol, continúa ligado al deporte que marcó su carrera.