El particular gesto de Kevin Castaño tras la caída de River que generó polémica
El mediocampista colombiano, que no fue convocado, publicó una historia en redes sociales tras la derrota ante Atlético Tucumán y despertó críticas entre los hinchas.
Kevin Castaño volvió a quedar en el centro de la escena en River, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro del campo de juego. El volante colombiano, que no formó parte de la convocatoria para el partido frente a Atlético Tucumán, generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de compartir un llamativo posteo pocos minutos después de la derrota 1-0 en el estadio Monumental.
El contexto no ayudó. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet venía de una actuación floja ante un rival que llegaba sin chances de clasificación y con una extensa racha negativa como visitante. En ese escenario, la publicación del mediocampista no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como inoportuna por buena parte de los hinchas.
En la imagen, Castaño se mostró sentado, con una expresión desafiante y vestido con prendas en tonos blanco, rojo y negro. Si bien esos colores coinciden con la identidad visual de River, el estilo del look no guardaba relación directa con la indumentaria oficial del club. A esto se sumó la inclusión de dos emojis -una señal de paz y una batería recargada- que muchos interpretaron como un mensaje ambiguo en medio de un momento delicado.
El posteo fue eliminado a los pocos minutos, pero ya había circulado lo suficiente como para generar debate. No se trata del primer episodio de este tipo protagonizado por el jugador, que anteriormente también había sido foco de comentarios tras compartir contenido en redes luego de la derrota ante Boca en el Superclásico.
En el plano deportivo, la situación del colombiano tampoco es la mejor. Con apenas seis partidos disputados en lo que va del año y con decisiones técnicas que lo relegaron, su protagonismo en el equipo ha ido en descenso. Una realidad que contrasta con las expectativas generadas en su llegada, cuando fue adquirido por una cifra cercana a los 14 millones de dólares y con el antecedente de haber sido titular en la selección de Colombia subcampeona de la Copa América 2024.
Consultado sobre este tema, el entrenador intentó despejar versiones sobre posibles conflictos internos y explicó su decisión desde lo futbolístico: "Son todos tenidos en cuenta, pero hay una cuestión deportiva. Siento que otros están con mejor nivel. No hay un misterio de nada".
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