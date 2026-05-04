El particular gesto de Kevin Castaño tras la caída de River que generó polémica

En el plano deportivo, la situación del colombiano tampoco es la mejor. Con apenas seis partidos disputados en lo que va del año y con decisiones técnicas que lo relegaron, su protagonismo en el equipo ha ido en descenso. Una realidad que contrasta con las expectativas generadas en su llegada, cuando fue adquirido por una cifra cercana a los 14 millones de dólares y con el antecedente de haber sido titular en la selección de Colombia subcampeona de la Copa América 2024.

Consultado sobre este tema, el entrenador intentó despejar versiones sobre posibles conflictos internos y explicó su decisión desde lo futbolístico: "Son todos tenidos en cuenta, pero hay una cuestión deportiva. Siento que otros están con mejor nivel. No hay un misterio de nada".