El duro testimonio de la mujer que denunció a Dani Alves por agresión sexual

Según el testimonio difundido, la joven salió a divertirse con dos amigas y cuando estaban bailando en la pista de Sutton, un camarero se les acercó para informarles que un grupo de hombres de origen mexicano las invitaban a ingresar a la zona VIP. Ellas rechazaron el ofrecimiento, pero minutos más tarde el mismo empleado les insistió: “En esa ocasión, el camarero remarcó que se trataba de un ‘amigo’”, indica el portal.

Ante tanta insistencia, las tres mujeres aceptaron ir hasta donde este se encontraba. Una vez allí, vieron a dos hombres que estaban en compañía de otras dos mujeres, que rápidamente se fueron. Uno de ellos era Dani Alves.

dani alves

Acto seguido, el futbolista procedió a presentarse ante la víctima, que no lo conocía. Dijo llamarse “Dani” y contó que “jugaba a las bochas”. A pesar de la “broma”, el amigo del jugador explicó después a la mujer y sus dos compañeras que Alves era jugador de Pumas de México.

Según siguió contando la denunciante, el jugador comenzó enseguida a “jugar” con las tres invitadas, “pegándose mucho a ellas y tocándolas” Después, “se colocó detrás de la víctima en cuestión y empezó a decirle cosas en portugués que no entendía”.

Fue entonces cuando supuestamente “le agarró la mano con fuerza y Alves se la llevó a su pene”, un gesto que repitió en al menos dos ocasiones, sintetiza el medio español. A continuación, señaló una puerta que la víctima no sabía a dónde conducía y la llevó hasta allá.

La mujer asegura que, en cuanto vio que era un baño, quiso salir inmediatamente. Sin embargo, afirma que Alves cerró la puerta y se lo impidió. “Me sentó en el inodoro, me subió el vestido y pidió que le dijera que era su “putita” (sic)”, detalló la víctima.

Y acotó: “Me obligó a sentarme luego encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente. Entonces, me abofeteó, levantó del suelo y penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera después de él”.