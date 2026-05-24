Histórico: en qué puesto terminó Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Las estadísticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Embed

Luego de la competencia, el joven piloto argentino compartió su alegría por el resultado y se mostró agradecido por el apoyo recibido, especialmente de los fanáticos argentinos que siguieron de cerca su desempeño.

“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana.