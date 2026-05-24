Histórico: en qué puesto terminó Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá
El argentino Franco Colapinto completó su mejor carrera desde que llegó a la Fórmula 1 y ya suma 15 puntos en el campeonato.
Franco Colapinto volvió a escribir una página dorada para el automovilismo argentino. En una carrera cambiante, dramática y por momentos caótica en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el joven piloto de Pilar completó una actuación magistral para cruzar la bandera a cuadros en la sexta posición, logrando así su mejor resultado absoluto desde que debutó en la Fórmula 1.
Tras haber conseguido el décimo lugar en la clasificación del sábado, Colapinto largó con la premisa de mantenerse en la zona de puntos, pero las exigentes condiciones de la pista canadiense elevaron la dificultad al máximo. Lejos de achicarse ante los campeones del mundo, el bonaerense mostró una madurez asombrosa para gestionar el desgaste de los neumáticos intermedios de lluvia y atacar en los momentos justos.
Fue una carrera tranquila para Colapinto, que pudo defender su posición en casi toda la competencia sin sufrir demasiados sobresaltos. El sexto puesto definitivo desató la euforia en los boxes de la escudería y en los miles de fanáticos argentinos que siguieron la transmisión en directo.
Con este resultado, Franco Colapinto suma 8 puntos en la que es, hasta ahora, su mejor actuación en la Fórmula 1. Es, además, la mejor actuación de un argentino desde 1982 y ya acumula 15 unidades en la presente temporada.
En cuanto al campeonato, Kimi Antonelli ganó su carto GP en cinco fechas, mientras que Pierre Gasly finalizó octavo.
Las estadísticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1
Luego de la competencia, el joven piloto argentino compartió su alegría por el resultado y se mostró agradecido por el apoyo recibido, especialmente de los fanáticos argentinos que siguieron de cerca su desempeño.
“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana.
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