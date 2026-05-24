Franco Colapinto celebró su gran actuación en Canadá: "Estoy feliz"

“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana. Además, describió la carrera como una prueba con pocos sobresaltos debido a la distancia que logró sacar respecto de sus perseguidores. Según explicó, fue una competencia “aburrida”, en referencia a la ventaja que mantuvo sobre Liam Lawson, quien finalizó séptimo.