Franco Colapinto celebró su gran actuación en Canadá: "Estoy feliz"
El piloto argentino valoró el sexto puesto conseguido y remarcó el crecimiento del equipo tras las mejoras implementadas en el auto.
Franco Colapinto cerró un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de Canadá al terminar en la sexta posición y sumar puntos importantes para su equipo. Luego de la competencia, el joven piloto argentino compartió su alegría por el resultado y se mostró agradecido por el apoyo recibido, especialmente de los fanáticos argentinos que siguieron de cerca su desempeño.
“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana. Además, describió la carrera como una prueba con pocos sobresaltos debido a la distancia que logró sacar respecto de sus perseguidores. Según explicó, fue una competencia “aburrida”, en referencia a la ventaja que mantuvo sobre Liam Lawson, quien finalizó séptimo.
El balance de Franco Colapinto sobre la carrera
Más allá de la satisfacción por el resultado, Colapinto reconoció que no todo fue perfecto y recordó un momento de tensión tras una parada en boxes. “Tuve un error” al volver a pista después del cambio de neumáticos y “me pegué a la pared”, admitió el pilarense, aunque rápidamente dejó atrás el inconveniente para sostener un ritmo competitivo.
El piloto también destacó el trabajo realizado puertas adentro del equipo y el impacto de las modificaciones técnicas implementadas recientemente. “Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho”, sostuvo, antes de resumir su sensación tras sumar un nuevo resultado positivo: “Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo”.
La actuación del argentino le permitió aportar ocho unidades para Alpine, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó en el octavo lugar y agregó otros cuatro puntos, un balance más que positivo para la escudería francesa en Canadá.
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