Daniel Osvaldo reapareció en las redes desde el hospital: la foto junto a su papá
El exdelantero de Boca compartió una imagen desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado por una grave infección pulmonar.
Daniel Osvaldo volvió a dar señales sobre su estado de salud a través de las redes sociales. El exfutbolista y músico publicó una fotografía desde la habitación del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece internado después de atravesar una infección pulmonar que llegó a poner en riesgo su vida.
En la imagen, el exgoleador aparece recostado en la cama, con electrodos colocados en el pecho y una sonrisa frente a la cámara. A su lado se encuentra su padre, Raúl, quien lo acompaña durante esta etapa de recuperación. El exjugador eligió una breve frase para presentar la postal: “Daddy Romano”.
Su papá llevaba puesta una prenda deportiva de la Roma, el club italiano en el que Osvaldo jugó durante su carrera profesional. Además de compartir esa fotografía, el exdelantero publicó otras historias en Instagram, una actividad que permitió conocer parte de su presente mientras continúa internado.
La evolución de Daniel Osvaldo después de la terapia intensiva
La internación de Osvaldo estuvo relacionada con una infección pulmonar de gravedad que afectó principalmente el pulmón derecho. Debido a la complejidad del cuadro, los médicos dispusieron su ingreso a terapia intensiva para brindarle atención especializada y controlar su evolución.
Con el correr de los días, el exfutbolista presentó una mejoría que permitió su traslado a terapia intermedia. Allí continúa bajo supervisión médica, con controles destinados a seguir de cerca su recuperación y determinar cuándo estará en condiciones de recibir el alta.
La fotografía junto a su padre mostró a Osvaldo sonriente, aunque su permanencia en el hospital indica que todavía debe completar el seguimiento médico correspondiente. Por el momento, la evolución favorable es una señal positiva después de una complicación que generó preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.
Una carie habría sido el origen de la infección pulmonar
En una entrevista con Infobae Al Amanecer, el exatacante explicó que el problema de salud comenzó con una caries que no había recibido tratamiento. Según relató, la infección originada en la pieza dental avanzó hasta comprometer el pulmón derecho y derivó en una situación que requirió atención de urgencia.
Durante su internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada. Después de ese procedimiento, el exjugador contó que comenzó a experimentar una evolución favorable, aunque los médicos mantienen los controles para evaluar su estado respiratorio y descartar otros factores que pudieran haber influido en el cuadro.
También señaló que tenía las defensas bajas cuando atravesó la enfermedad. De acuerdo con su explicación, los médicos consideraron que su condición física previa, desarrollada durante sus años como deportista profesional, pudo haber contribuido a que su organismo resistiera una situación de tanta gravedad. Aun así, el proceso de recuperación requiere seguimiento.
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